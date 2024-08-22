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Almanya'da Ağustos Ayında Şirket Faaliyetlerinde Daralma Devam Ediyor

Almanya'da şirket faaliyetleri ağustosta daralmaya devam etti, PMI verileri endişe verici sonuçlar gösterdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:01
Almanya'da Ağustos Ayında Şirket Faaliyetlerinde Daralma Devam Ediyor

Almanya'da Faaliyetlerde Süren Daralma

Almanya'da Ağustos 2023 itibarıyla şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler devam ediyor. S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) tarafından yayımlanan öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerine göre, ağustos ayında bileşik PMI 49.1 puandan 48.5 puana geriledi. Bu düşüş, şirket faaliyetlerinde Temmuz ayında görülen daralmanın devam ettiğinin bir göstergesi oldu.

Sektörler Arasındaki Farklılıklar

Verilere göre, ağustosta hizmet sektörü PMI, Temmuz'daki 52.5 puandan 51.4 puana indi. İmalat sanayi PMI ise 43.2'den 42.1'e düştü. Bu durum, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin, özellikle imalat sektöründeki kötü performans sonucu iki aydır daralma sürecine yöneldiğini ortaya koyuyor.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia'nın Yorumları

Cyrus de la Rubia, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bu rakamlar tam bir karmaşa. Almanya'nın imalat sektöründeki durgunluk ağustos ayında derinleşti ve görünürde bir toparlanma yok," ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi ve İngiltere Verileri

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde temmuzda 50.2 puan olan bileşik PMI ağustosta 51.2 puana yükseldi. İngiltere'de ise temmuzda 52.8 puan olan bileşik PMI, ağustosta 53.4'e çıktı. Bu kapsamda, PMI değerinin 50 puanın üzerinde olması büyümeyi, altında olması ise daralmayı göstermektedir.

Sonuç olarak, Almanya'nın şirket faaliyetlerindeki bu daralma, dünya genelinde ekonomik durum üzerindeki belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

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