Almanya'da Ekim Ayında Ekonomik Faaliyetlerde Artış Eğilimi

Almanya Ekonomisi Ekim Ayında Dönüş Yapıyor

Almanya'da şirket faaliyetlerindeki daralma, ekim ayında belirgin bir azalma gösterdi. Ülkede eylül ayında 47,5 puan olan bileşik PMI, ekimde 48,4 puana yükselerek son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global'den Bileşik PMI Verileri

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından hazırlanan ve S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, Ekim ayı bileşik PMI, hizmet sektöründeki artış ile birlikte ülkedeki ekonomik durumu iyileştirdi.

Hizmet ve İmalat Sektörlerindeki Gelişmeler

Hizmet sektörü PMI, ekimde 50,6'dan 51,4 puana çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. İmalat sanayisi PMI ise 40,6'dan 42,6 puana çıkarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik Görünüm

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman ekonomisinde yılın son çeyreğine yapılan başlangıcın beklenenden daha olumlu olduğunu belirtti. Rubia, "Hizmet sektörü daha hızlı büyüdü ve imalat sektörü bir önceki aydaki kadar daralmadı, bu nedenle dördüncü çeyrekte pozitif bir ekonomik büyüme mümkün görünüyor," dedi. PMI ve Ekonomik Büyüme

PMI verisinde 50 puanın üzerinde bir değer, ekonomik büyümeyi, altında bir değer ise daralmayı gösteriyor. Almanya'nın imalat ve hizmet sektörleri, ülke ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Almanya'nın Ekonomik Zorlukları

Artan faiz oranları, konjonktürel rüzgarlar ve yapısal değişiklikler nedeniyle Almanya ekonomisi büyüme zorlukları yaşamaktadır. Ifo, 5 Eylül'de 2024 ve sonrası için büyüme tahminini %0,4'ten sıfıra düşürdü. Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) 22 Ekim'de büyüme tahminini %0,2'den %0'a indirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde %0,1 küçülen ekonomi, eğer üçüncü çeyrekte de daralma yaşarsa, iki çeyrek üst üste küçülme ile teknik resesyona girmiş olacak. Almanya, son on yıllık ekonomik büyümenin ardından 2020 yılında yaşanan salgın sürecinde de resesyon ile karşılaşmıştı.