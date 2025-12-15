Kozan'da pırasa hasadı başladı: Tarlada 20-22 TL'den alıcı buluyor

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde pırasa hasadına başlandı. Yaklaşık 150 dönüm alanda yürütülen üretimde, dönüm başına ortalama 5-6 ton rekolte elde ediliyor.

Fiyatlar ve üretim rakamları

Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL bandında alıcı buluyor. Üreticiler, geçen yıla kıyasla fiyatların gerilediğini belirtiyor.

Bulduklu Mahallesi'nde 10 dönüm alanda üretim yapan Canan Can, '10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL'den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL'den alıcı buluyor. Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız' diye konuştu.

İşçilerin görüşü

Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise hasadın zahmetine dikkat çekerek, 'Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor' ifadelerini kullandı.

