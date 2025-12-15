DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Kozan'da pırasa hasadı başladı: Tarlada 20-22 TL'den alıcı buluyor

Kozan'da 150 dönümlük alanda başlayan pırasa hasadında dönümde 5-6 ton rekolte elde ediliyor; tarlada fiyatlar 20-22 TL arasında.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:06
Kozan'da pırasa hasadı başladı: Tarlada 20-22 TL'den alıcı buluyor

Kozan'da pırasa hasadı başladı: Tarlada 20-22 TL'den alıcı buluyor

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde pırasa hasadına başlandı. Yaklaşık 150 dönüm alanda yürütülen üretimde, dönüm başına ortalama 5-6 ton rekolte elde ediliyor.

Fiyatlar ve üretim rakamları

Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL bandında alıcı buluyor. Üreticiler, geçen yıla kıyasla fiyatların gerilediğini belirtiyor.

Bulduklu Mahallesi'nde 10 dönüm alanda üretim yapan Canan Can, '10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL'den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL'den alıcı buluyor. Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız' diye konuştu.

İşçilerin görüşü

Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise hasadın zahmetine dikkat çekerek, 'Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor' ifadelerini kullandı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN PIRASADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI. DÖNÜMDE 5-6 TON REKOLTE ELDE...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN PIRASADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI. DÖNÜMDE 5-6 TON REKOLTE ELDE EDİLEN PIRASANIN BU YIL TARLADA KİLOGRAM FİYATI 20-25 TL ARASINDA ALICI BULURKEN, ÜRETİCİLER GEÇEN YILA ORANLA FİYATLARIN DÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTTİ.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN PIRASADA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI. DÖNÜMDE 5-6 TON REKOLTE ELDE...

İLGİLİ HABERLER

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nusaybin Sınır Kapısı Açılınca İhracat ve Döviz Girişi Artacak
2
Ekim'de İnşaat Üretimi Yıllık %28,0 Arttı — Aylık %0,1 Düştü
3
İnşaat Üretimi Ekim'de Yıllık %28,0 Arttı, Aylık %0,1 Azaldı
4
TÜİK: Ücretli Çalışan Sayısı 2025 Ekim'de Yıllık %1,0 Arttı
5
Hizmet Üretim Endeksi Ekim 2025: Yıllık yüzde 3,4 artış
6
Ücretli Çalışan Sayısı Ekim 2025'te Yıllık yüzde 1,0 Arttı
7
Kaspi, Hepsiburada'ya 4,17 milyar TL Sermaye Artırımı Tamamladı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri