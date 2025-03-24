Almanya'da Ekonomi Mart'ta Hızla Yükseldi: PMI Raporu

Almanya'da Şirket Faaliyetleri Büyüdü

Almanya ekonomisi, mart ayında son 10 ayın en güçlü büyümesini gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. S&P Global tarafından hazırlanan Hamburg Ticaret Bankası Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, şubatta 50,4 puan olan bileşik PMI, martta 50,9 puana çıkarak Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hizmetler Sektöründeki Düşüş

Piyasa beklentisine göre, mart ayında PMI’nın 51 puana yükseleceği öngörülüyordu. Ancak, hizmet sektörü PMI şubatta 51,1'den 50,2'ye denk gelerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Beklentiler 51,6 puandaydı.

İmalat Sektöründe Bir Artış Bekleniyor

İmalat sanayisi PMI ise 46,5'ten 48,3 puana çıkarak son 31 ayın en yüksek seviyesine erişti. Almanya, bu ayda üretim alanındaki düşüş eğilimini durdurmuş durumda. Ancak PMI'nın daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi, yani martta 47’ye çıkması bekleniyordu.

Artan Talep ve Ekonomik Umutlar

“Alman Malı” ürünler için artan talepten kaynaklanan siparişlerdeki ilk ılımlı artış, sanayi üretimindeki ivme üzerinde büyük rol oynadı. Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Alman üreticilerin yaklaşık iki yıldır ilk kez üretimi artırdıklarını belirtirken, alımda yaşanan artışın ABD'den gelen ithalat patlamasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Ekonomik Canlanma için Umut Var

La Rubia, Bileşik PMI’ın her ay genişleme eşiğinin üzerinde kalmasının ilk çeyrekteki ekonomik büyümeyi umut verici bir biçimde desteklediğini vurguladı. Alman hükümetinin, ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan mali paketinin, sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcına işaret edebileceğini ifade etti.

Almanya'nın Ekonomik Zorlukları

Öte yandan, Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlık göstermeyi sürdürüyor. 2024 yılı tamamında %0,2'lik bir daralma bekleniyor. 2023 yılında ise %0,3 oranında küçülme yaşanmıştı.

Altyapı ve İklim için Özel Fonlar

Almanya Federal Meclisi, 21 Mart'ta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına ilişkin tasarıyı onayladı. Ayrıca, gelecekteki savunma harcamalarının “borç freni” uygulamasından muaf tutulması için anayasa değişikliği yapmak üzere gerekli çoğunluğu sağladı.