Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nde Çalışmalar Sona Yaklaşıyor — 500+ İstihdam Hedefi

Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor

Devrekani ilçesinde inşa edilen Kastamonu-Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi projesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Bölgede yüzde 80 gerçekleşme sağlanırken, işletmelerin 2026 yılının Mart ayından itibaren faaliyete başlaması hedefleniyor.

Çalışmalarda son durum

Devrekani Belediyesi’nin girişimiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale edilen projede toplam 95 parsel bulunuyor. İlk etapta 45 parsel için başvuru yapıldı ve tahsisler gerçekleştirildi; tahsisi yapılan parsellerde yatırımcıların inşaat çalışmaları sürüyor.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç:

"2018 yılında Organize Tarım Bölgemizin hikayesi başladı. 7-8 yıldan beri hummalı bir şekilde bu büyük mega yatırımın hem Kastamonu özelinde hem Batı Karadeniz özelinde Organize Tarım Bölgemizin devam eden hikayesi Allah’ın izniyle yılbaşı itibariyle sonlanmış olacak. Kurtşeyh Mahallemizin sınırları içerisinde bin 290 dekar alanda Organize Tarım Bölgesini oluşturduk. Yerinde gerçekleşmeye baktığımızda yüzde 80 aşamasındayız. 12 ay içerisinde yüzde 90-95 oranında altyapı programımız bitecek. Toplam işletme ve sanayi parselleri ile birlikte 95 tane parselimizin olduğu bir organize tarım bölgesi. Bunlardan şu ana kadar 45 tanesini biz işletmelerimize tahsis ettik. Tahsis ettiğimiz parseller fiili olarak an itibariyle 19 tanesinin inşa faaliyetleri başladı ve hummalı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında bu 19 tane yatırımımızın tamamı destek aldı ve yüzde 50 oranında desteklenecek"

Altyapı ve enerji çalışmaları

Proje alanında altyapı işleri öne çıkıyor; içme suyu, yağmur suyu hatları ve elektrik altyapısı tamamlanma aşamasına geldi. Sokak aydınlatma ve parsel düzenleme çalışmaları sürerken, trafo merkezi inşaatı da devam ediyor.

Altıkulaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yağmur suyu, elektrik işleri, içme suyu hattı, parsellerin kota işlemleri tamamen bitti. Bir taraftan da parke döşeme ve kaldırım oluşturma işlemlerine devam ediyoruz. Sokak aydınlatmayla ilgili bütün iş ve işlemlerimiz bitti. Yüksek gerilim hattından alçak gerilim hattına indirgeyecek trafo merkezimizi de inşa etmeye başladık ve bu da öyle tahmin ediyorum ki bir ay içerisinde bitecek"

Gübre yönetimi ve çevre projeleri

Bölgede üretilecek gübrelerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik planlar da bulunuyor; sıvı ve katı ayırımı, kompost ünitesi ve paketleme ile yerel tarıma dönüş sağlanması hedefleniyor.

Başkan Altıkulaç, uygulama sürecini şöyle aktardı:

"İşletme sahiplerimiz bize telefonla ulaştıkları takdirde gübre çukurlarından gübreleri alacağız. Ön gübre toplama havuzunda biriktireceğiz. Biz, daha sonra bunu sıvı ve katı olarak birbirinden ayıracağız. Sıvı ve katı birbirinden ayrıldıktan sonra kompost işlemi yakma işlemi geliyor. Kompost ünitesini de kurduktan sonra o üniteden geçireceğiz. Paket haline getirip ülkemizde ihtiyacı olan işletmelere bunları satmayı planlıyoruz. Elde edilen gübrenin sıvı kısmını ise bölgedeki tarım arazilerine, mera alanlarına serperek zirai üretimde organik gübreyi ekonomiye kazandırmayı planlıyoruz. Bununla alakalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinesinde bir Avrupa Birliği projesi var. Yüzde 90 hibeli bir proje. Biz bakanlığımıza bununla alakalı projemizi yazdık. İleriki günlerde de onun onaylanmasının akabinde bu meselemizi de halletmiş olacağız"

İstihdam ve bölgesel etki

Organize tarım bölgesinin içinde 70 bin metrekarelik parseller ve entegre tesis planları yer alıyor. Bölgeye Et ve Süt Kurumu entegrasyonu sağlanması hedefleniyor.

Altıkulaç, projeyle ilgili beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"Kıymetli Bakanımız İbrahim Yumaklı sayesinde, Et ve Süt Kurumunun bir işleme ve entegre tesisini de Organize Tarım Bölgemize kazandırmaya çalışacağız. Gerek ilçemiz için gerek Kastamonu gerek bölge için önemli bir proje. Türkiye’deki 19 bölgeden Devrekani’de olması bizi çok mutlu ediyor. Organize Tarım Bölgesinin kurulması sadece orada işletme sahibi olan insanları ekonomik girdi sağlayacak hem istihdamı arttıracak. Minimum olarak ilk etapta biz, 500 kişinin orada istihdam edileceğini düşünüyoruz. İleriki günlerde bu istihdam sayısı kesinlikle artacaktır. Devrekani ilçemizin tarım anlamında ciddi toprakları var. Mevcut olan toprakların çok ciddi bir kesimi de sulanabiliyor. Bölge çiftçimizin de çarpan etkisiyle ekonomisinin bu anlamda buranın sayesinde Organize Tarım Bölgemizin sayesinde bayağı bir hareketleneceğini öngörüyoruz. Devrekanimize, Kastamonumuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum"

Not: Proje kapsamında belirtilen tüm tarihler, parsel ve destek verileri proje paylaşımlarında yer aldığı şekilde korunmuştur.

