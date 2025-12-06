Kırklareli'nin 2026 Yatırım Bütçesi: 1 Milyar 850 Milyon Lira

Kırklareli'nin 2026 Yatırım Bütçesi Onaylandı: 1 Milyar 850 Milyon Lira

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 2026 yılı yatırım vizyonunu belirleyen ve oy birliğiyle kabul edilen 1 milyar 850 milyon lira bütçenin, köylerin ihtiyaçları ile ilçelerin dengeli gelişimi doğrultusunda hazırlanmış güçlü bir yol haritası olduğunu açıkladı.

Toplantı ve katılımcılar

Bütçe değerlendirme toplantısı, Kırklareli’nin gelişimi için her yılın sonunda geleneksel hale gelen buluşma çerçevesinde gerçekleştirildi. Vali Turan; Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Geriş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri ve ilgili kurum amirleri ile bir araya geldi.

Çalışmalar ve hedefler

Toplantıda 2025 yılı çalışmaları tüm yönleriyle ele alındı. Vali Turan, hazırlanan bütçenin köylerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve ilçeler arasında dengeli gelişmeyi sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Vali Turan, 'hizmette birlik, güçte birlik, hedefte birlik' anlayışıyla hazırlanan bütçeye katkı sunan tüm İl Genel Meclisi Üyelerine teşekkür ederek, alınan kararların Kırklareli'ne hayırlı olmasını diledi.

