Almanya'da Fabika Siparişleri Kasım 2024'te Yüzde 5,4 Düştü

Almanya'da Fabrika Siparişlerinde Dikkat Çeken Düşüş

Almanya'da fabrika siparişleri, büyük siparişlerin alınmaması nedeniyle geçen yılın kasım ayında yüzde 5,4 oranında düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Kasım 2024'e ilişkin geçici verilerini açıkladı ve bu veriler Alman sanayiinde beklenmedik bir gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz ay, yurt içinde üretilen ürünler için siparişlerde bir önceki aya göre yüzde 5,4 bir gerileme yaşandı. Ayrıca, fabrika siparişleri de Kasım 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü. Piyasa bekleyişleri aylık bazda sabit kalması yönündeydi, fakat bu düşüş özellikle dikkat çekti.

Yerli ve Yabancı Siparişlerde Çarpıcı Farklılıklar

Kasım ayında yurt içi siparişler yüzde 2,8 oranında artarken, yabancı siparişlerde yüzde 10,8 oranında düşüş kaydedildi. Avro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 3,8, dışarıdan gelen siparişler ise yüzde 14,8 oranında gerileme yaşadı.

Destatis, Kasım'daki düşüşün ana nedeninin, ekim ayında uçak, gemi, tren ve askeri araçları içeren büyük siparişlerin olmaması olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Bu yüksek hacimli büyük ölçekli siparişler, Kasım 2024'te gerçekleşmedi. Sonuç olarak, sektör genelinde gelen siparişler mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında, bir önceki aya göre yüzde 58,4 daha düşük seviyelerde kaldı." ifadeleri yer aldı.

Ekonomik Gözlemler ve Beklentiler

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, yılın başlangıcında sanayi ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanmanın henüz belirgin olmadığını değerlendirdi. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski, sanayi sipariş defterlerinin 2024'te zayıfladığını ve her ay ortalama yüzde 1 düştüğünü ifade etti. Brzeski, "Zayıf sipariş defterleri ve hala yüksek olan stoklar, önümüzdeki aylarda sanayi üretimi için olumlu bir işaret değil." diyerek durumu özetledi.

Commerzbank kıdemli ekonomisti Vincent Stamer ise, Kasım'daki fabrika siparişlerinin hayal kırıklığı yarattığını ve büyük çaplı siparişlerdeki olumlu trendin sona erdiğini belirtti. İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor ve küresel ekonomik yavaşlamanın olumsuz etkilerini taşımakta.

2023 yılında %0,3 daralan Alman ekonomisi, G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke konumundadır. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 2024'te ekonominin yüzde 0,2 daha küçüleceğini öngörüyor, bu durum ekonomik belirsizliklerin hız kesmeden devam ettiğini göstermekte.