Almanya'da Yıllık Enflasyon Aralık'ta %2,6 ile Beklentileri Aştı

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklenenden fazla artarak %2,6'ya yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık ayına dair öncü fiyat artış verilerini açıkladı.

Kasım ayında %2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık ayında %2,6 oldu. Böylece enflasyon oranı, art arda üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü. Aylık bazda, enflasyon %0,4 artış gösterdi, piyasalarda ise bu oranın %2,4 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyordu.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla %0,7, yıllık bazda ise %2,9 artış kaydetti.

Aralık ayında, enerji ve gıda fiyatları, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları bir yıl öncesine göre %2 yükselirken, enerji ürünlerinde %1,7'lik bir düşüş yaşandı. Enerji ve gıda hariç enflasyon ise Aralık ayında %3,1 olarak tespit edildi. Hizmet enflasyonu ise Kasım'daki %4'lük orandan %4,1'e çıktığı görüldü.

Bu enflasyon artışı, Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.

Destatis, 2024 yılı için ortalama enflasyonun %2,2 olarak öngörüldüğünü de bildirdi. 2022 yılında Almanya'daki enflasyon %6,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. 2023'te ise ortalama enflasyon %5,9 olarak kaydedildi. Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılında enflasyon %1,4, salgının ilk yılı olan 2020'de ise %0,5 seviyelerinde gerçekleşmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın 2024 Aralık ayına ait Avro Bölgesi enflasyon oranını açıklayacak. Bölge enflasyonunun, Kasım'daki %2,2 seviyesinden Aralık'ta %2,4'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ise Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun bu yıl %2 hedefine ulaşmasını bekliyor.