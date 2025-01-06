DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,69 -0,51%
ALTIN
2.989,53 0,34%
BITCOIN
3.580.459,87 -3,16%

Almanya'da Yıllık Enflasyon Aralık'ta %2,6 ile Beklentileri Aştı

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te %2,6'ya çıkarak beklenenden fazla artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:59
Almanya'da Yıllık Enflasyon Aralık'ta %2,6 ile Beklentileri Aştı

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2024'te beklenenden fazla artarak %2,6'ya yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık ayına dair öncü fiyat artış verilerini açıkladı.

Kasım ayında %2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık ayında %2,6 oldu. Böylece enflasyon oranı, art arda üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü. Aylık bazda, enflasyon %0,4 artış gösterdi, piyasalarda ise bu oranın %2,4 seviyesine yükseleceği tahmin ediliyordu.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise Aralık ayında, bir önceki aya kıyasla %0,7, yıllık bazda ise %2,9 artış kaydetti.

Aralık ayında, enerji ve gıda fiyatları, Kovid-19 salgını sonrası en büyük fiyat belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları bir yıl öncesine göre %2 yükselirken, enerji ürünlerinde %1,7'lik bir düşüş yaşandı. Enerji ve gıda hariç enflasyon ise Aralık ayında %3,1 olarak tespit edildi. Hizmet enflasyonu ise Kasım'daki %4'lük orandan %4,1'e çıktığı görüldü.

Bu enflasyon artışı, Almanya'da siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir döneme denk geldi. Enflasyon verisi, 23 Şubat'ta yapılması planlanan federal seçimlerden önceki son önemli ekonomik verilerden biri oldu.

Destatis, 2024 yılı için ortalama enflasyonun %2,2 olarak öngörüldüğünü de bildirdi. 2022 yılında Almanya'daki enflasyon %6,9'a çıkarak 1951'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. 2023'te ise ortalama enflasyon %5,9 olarak kaydedildi. Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılında enflasyon %1,4, salgının ilk yılı olan 2020'de ise %0,5 seviyelerinde gerçekleşmişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın 2024 Aralık ayına ait Avro Bölgesi enflasyon oranını açıklayacak. Bölge enflasyonunun, Kasım'daki %2,2 seviyesinden Aralık'ta %2,4'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ise Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çift haneli rakamlara ulaşan enflasyonun bu yıl %2 hedefine ulaşmasını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2024'te Trafiğe Kaydedilen Otomobil Sayısı Düştü
2
New York Borsası Teknoloji Hisseleriyle Yükselişle Açıldı
3
Borsa İstanbul'da Yükseliş Devam Ediyor: BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı
4
BIST 100 Günü Artışla Kapattı: Piyasalarda Son Durum
5
ATM'den para çekeceklere büyük şok! Gitmeden önce mutlaka öğrenin
6
SGK uzmanı kara haberi verdi! Bunu yapan emeklilere tek kuruş maaş yok!
7
Döviz Kurları Cuma ve Bugün: İstanbul ve Ankara'daki Fiyatlar

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek