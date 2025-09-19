Almanya'dan Dijital Avro İçin 'Yıl Sonu' Zaman Çizelgesi Çağrısı

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, dijital avro için somut yol haritası ve yıl sonuna kadar çözüm çağrısı yaptı; Rus varlıkları ve ECB'nin rolü de tartışıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:56
Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Danimarka’nın başkenti Kopenhag'da Avrupa Birliği maliye ve ekonomi bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, dijital avro projesinin ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Klingbeil, projenin bir dönüm noktası olacağını belirterek somut bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Zaman çizelgesi çağrısı

Klingbeil, dijital avro konusunda net bir takvimin önemine dikkat çekti: "Dijital avro projesi ilerlemelidir. Yıl sonuna kadar bu konuda çözümlerin olmasını isterim." Bu ifadeyle Almanya, projenin kısa vadede sonuçlandırılmasını hedefliyor.

Ekonomi gündemi ve istikrar önlemleri

Kopenhag'daki toplantıda ekonominin ana başlık olacağını söyleyen Klingbeil, mevcut dönemin zayıf olduğunu ve istikrar için önlemler alınması gerektiğini belirtti. Toplantıda ekonomik politikalar ve dijitalleşmenin etkileri ele alınacak.

Rus varlıklarının kullanımı

Klingbeil, Avrupa Birliği’nde dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’nın toparlanmasına destek olarak kullanılması konusunu da değerlendirdi: "Her şey dikkatle incelenmelidir. Almanya, engelleyici değil, işleri mümkün kılan bir rol üstlenecektir." Berlin geçmişte AB’deki Rus varlıklarına tamamen el konulması önerilerine "yasal endişeler" nedeniyle karşı çıkmıştı.

Dijital avronun özellikleri ve hedefleri

Basın açıklamasında yer alan bilgilere göre dijital avro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak ve kripto varlıklardan farklı olarak arkasında ECB bulunacak.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek. Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak; kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avro ile ödeme yapabilecek.

Hedef, dijital avronun Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi bir para birimi haline gelmesi. Ayrıca ECB, dijital avro aracılığıyla Avrupa'da dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD’li şirketlere karşı daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

