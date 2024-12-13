Almanya Hükümeti: Ekonomide Toparlanma Belirsizliğini Koruyor

Almanya'da Ekonomik Görünüm Kötüleşiyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'nın yayımladığı aylık rapor, ülkenin ekonomik durumu hakkında karamsar tabloyu gözler önüne seriyor. Hükümet, ekonomideki durgunluğun işgücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini de vurgularken, kısa vadede bir toparlanma beklemediklerini bildirdi.

Durum Raporu: Durgunluk Süregeldikçe Belirsizlik Artıyor

Rapora göre, ekonominin üçüncü çeyrekte neredeyse durgunlaştığı, imalat, inşaat sektörleri ve istihdamla ilgili hizmet sağlayıcılarında kayıplar yaşandığı kaydedildi. Kamu, otel ve perakende sektörlerinde ise tüketici talebinde bazı artışlar gözlemlendi. Ancak tüketici duyarlılığındaki son bozulmalar, sürdürülebilir bir ekonomik toparlanmanın mümkün olmadığını gösteriyor.

Bu durum, Almanya'nın içinde bulunduğu yüksek jeopolitik belirsizlik ve iç siyasi dinamikler tarafından daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle, ABD'deki başkanlık seçimleri ve Almanya'daki koalisyon hükümetinin dağılması sonrası artan politik kararsızlıkların iş planlamasını zorlaştırması bekleniyor. Sanayide sürdürülebilir bir ekonomik dönüşüm sürecinin gecikmesi bu koşullar altında kaçınılmaz görünüyor.

İşgücü Piyasasında Düşüş Bekleniyor

Raporda, işgücü talebindeki düşüş ve imalat sektöründeki işten çıkarma haberlerinin ışığında, işgücü piyasasındaki zayıf seyrin önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor. Bu durum, ekonomik durgunluğun hem işgücü piyasasına hem de genel ekonomik dengelere olan etkilerini derinleştirebilir.

Öte yandan, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Almanya için 2024 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminini %0,5'ten %0'a indirirken, 2023 yılı için de %0,1'den %0,2'ye düşürmüştür. Geçtiğimiz çeyrekte ise Almanya ekonomisi %0,3 küçülmesine rağmen, %0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla önemli bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Yüksek faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler, büyüme sürecinde zorluklara neden oluyor.