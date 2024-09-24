Almanya İş Dünyasının Ekonomiye Güveni Eylülde Düşüşte

Almanya'da İş Ortamı Güveni Düşmeye Devam Ediyor

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Bu durum, şirketlerin geleceğe dönük beklentilerinin zayıfladığına işaret ediyor.

Ifo Araştırma Enstitüsü Verileri

Merkezi Münih'te bulunan Ifo Ekonomi Araştırma Enstitüsü, eylül ayı iş anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta 86,6 değerini almışken, eylül ayında 85,4 puana geriledi. Bu, son dört ayda arka arkaya gelen düşüşlerin bir parçası oldu.

Ekonomik Belirsizlikler

Ifo raporundaki bazı diğer önemli veriler de dikkat çekti: Beklentiler Endeksi 86,8 puandan 86,3 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 86,4 puandan 84,4 puana düştü.

İfo Başkanı'nın Değerlendirmesi

Yapılan anket sonuçlarını değerlendiren Ifo Başkanı Clemens Fuest, Almanya'daki işletmelerin mevcut iş durumundan memnuniyetsizliğinin arttığını ve gelecek aylara dair umudun zayıflamaya devam ettiğini ifade etti. Fuest, bu durumun Almanya ekonomisinin giderek artan bir baskı altında olduğunu gösterdiğini belirtti.