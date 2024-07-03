Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

TV100'deki köşesinde döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftayı değerlendirerek tahminlerini paylaştı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği İslam Memiş, dolar, altın ve bitcoin ile ilgili beklentileri paylaşıyor.

PİYASADA BU HAFTA KARIŞIK OLACAK

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş'in öngörüsü şöyle:





“Temmuz ayı ve haftası başlıyor. Bu hafta döviz piyasası için çok önemli. Bu hafta piyasa ters yönlerde hareket edecek!

Salı: Euro bölgesi enflasyon verileri

Çarşamba: Türkiye'nin enflasyon verileri

Cuma: ABD tarım dışı istihdam verileri

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPACAK!

Bu verileri yurt içi ve yurt dışındaki piyasaları takip edeceğiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin özel bir kanalda açıklama yapacak. Şimşek'in açıklamalarının iç pazar açısından da çok önemli olacağını ifade edebilirim.

Bu hafta döviz piyasalarında izleyeceğim aralıklar şöyle:

Bist100 endeksi;

10 bin 647 noktada kapandı. 10 bin 700 puanlık kilit destek seviyesinin altında kapandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları borsanın yönü açısından önemli olacaktır. İlk direnç seviyesi ise 10 bin 700 puandır. Burada 10 bin 900 puan yukarıda.

Ancak sosyal yardım satışı henüz bitmediği için artışın kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 10 bin 400 ila 10 bin 900 puanı takip edeceğim.

Döviz kurları;

Dolar/TL 32,75 liradan, euro/TL ise 35,08 liradan kapandı. Bu hafta döviz kurunun geniş bir aralıkta dalgalanmasını bekliyorum. EUR/USD paritesi 1,0713'te kapandı. 1,0650-1,08 aralığını izleyeceğim.

Yüksek bant genişliğine hazırlanmaya yardımcı olur.

Ons altın (xau/usd);

2 bin 326 dolardan kapattı. Bu hafta 2 bin 300 ila 2 bin 350 dolar aralığını izleyeceğim. Bu hafta 2 bin 300 ila 2 bin 350 dolar aralığını izleyeceğim.

Ons gümüş (xag/usd);

29,14 dolardan kapandı. 28,50 ila 29,50 dolar aralığına sadık kalacağım. Ons gümüşü gram gümüş takip etmeyi sürdürecek.

Bitcoin (BTC);

60 bin 110 dolar seviyesinde.

60-65 bin dolar aralığına sadık kalacağım. Bu hafta reaksiyon 64.000 dolara ulaşabilir.