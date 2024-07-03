Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

Altın ve para piyasalarının uzman isimlerinden İslam Memiş, son açıklamasında takipçilerini uyardı. Memiş, konuşmasında “Bu hafta döviz kurunun geniş bir aralıkta dalgalanmasını bekliyorum." şeklinde ifadeler de kullandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 12:09
Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

TV100'deki köşesinde döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, yeni haftayı değerlendirerek tahminlerini paylaştı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği İslam Memiş, dolar, altın ve bitcoin ile ilgili beklentileri paylaşıyor.

PİYASADA BU HAFTA KARIŞIK OLACAK

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş'in öngörüsü şöyle:

Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş!

“Temmuz ayı ve haftası başlıyor. Bu hafta döviz piyasası için çok önemli. Bu hafta piyasa ters yönlerde hareket edecek!

Salı: Euro bölgesi enflasyon verileri

Çarşamba: Türkiye'nin enflasyon verileri

Cuma: ABD tarım dışı istihdam verileri

BAKAN ŞİMŞEK AÇIKLAMA YAPACAK!

Bu verileri yurt içi ve yurt dışındaki piyasaları takip edeceğiz. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin özel bir kanalda açıklama yapacak. Şimşek'in açıklamalarının iç pazar açısından da çok önemli olacağını ifade edebilirim.

Bu hafta döviz piyasalarında izleyeceğim aralıklar şöyle:

Bist100 endeksi;

10 bin 647 noktada kapandı. 10 bin 700 puanlık kilit destek seviyesinin altında kapandı.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları borsanın yönü açısından önemli olacaktır. İlk direnç seviyesi ise 10 bin 700 puandır. Burada 10 bin 900 puan yukarıda.

Ancak sosyal yardım satışı henüz bitmediği için artışın kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Yaklaşık 10 bin 400 ila 10 bin 900 puanı takip edeceğim.

Döviz kurları;

Dolar/TL 32,75 liradan, euro/TL ise 35,08 liradan kapandı. Bu hafta döviz kurunun geniş bir aralıkta dalgalanmasını bekliyorum. EUR/USD paritesi 1,0713'te kapandı. 1,0650-1,08 aralığını izleyeceğim.

Yüksek bant genişliğine hazırlanmaya yardımcı olur.

Ons altın (xau/usd);

2 bin 326 dolardan kapattı. Bu hafta 2 bin 300 ila 2 bin 350 dolar aralığını izleyeceğim. Bu hafta 2 bin 300 ila 2 bin 350 dolar aralığını izleyeceğim.

Ons gümüş (xag/usd);

29,14 dolardan kapandı. 28,50 ila 29,50 dolar aralığına sadık kalacağım. Ons gümüşü gram gümüş takip etmeyi sürdürecek.

Bitcoin (BTC);

60 bin 110 dolar seviyesinde.

60-65 bin dolar aralığına sadık kalacağım. Bu hafta reaksiyon 64.000 dolara ulaşabilir.

İLGİLİ HABERLER

Pirinç, bezelye, kaşar peyniri ve daha fazlası! Tarım Kredi Market aktüel ürünleri duyuruldu

Acil nakit arayan o bankaya koşuyor! Bugüne özel 30.000 TL anında onaylı kredi teklifi!

En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün

Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Gram altın fiyatları yerle yeksan oldu! Bu rakamı gören soluğu kuyumcuda alacak!

Acil nakit arayan o bankaya koşuyor! Bugüne özel 30.000 TL anında onaylı kredi teklifi!

Memura emekliye talih kuşu kondu! En düşük maaş yıllar sonra oh çektirecek!

Altın, dolar, bitcoin yatırımı yapana soğuk duş! İslam Memiş son tarihi verdi: Yer yerinden oynayacak

Akbank destek musluğunu açtı! Kimliğiyle başvurana 15.000 TL nakit para yatıracak!

Bu bankalar hiç faiz almıyor! Trink 30.000 TL nakit para için bir başvuru yeter

Emeklilere sabah şekeri gibi ödeme müjdesi! Cumhurbaşkanı 18.700 TL ek ödemeye onay verdi

En az okur yazar olan personel alımı yapılacağı duyuruldu! Başvuru için son 3 gün

Pirinç, bezelye, kaşar peyniri ve daha fazlası! Tarım Kredi Market aktüel ürünleri duyuruldu

Ziraat Bankası borçlarınızı kapatıyor! Tek başvuruya tek seferde 100.000 TL kredi çıkıyor

Belediye KPSS'siz personel alıyor! Koku hassasiyeti olmayanları işe alacaklar

Opel o modelinde flaş indirim yaptı! Hemen gidene 78 bin TL birden indirim yapılacak