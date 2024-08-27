Altın Fiyatında Düşüş: Kilogramı 2 Milyon 805 Bin Lira

Altın Kilogram Fiyatında Yeni Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 805 bin lira olarak belirlendi. Güne 2 milyon 817 bin lira ile başlayan altın fiyatları, en düşük 2 milyon 797 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 810 bin lira seviyelerine ulaştı. Gün sonunda ise altın fiyatı %0,4'lük bir düşüşle 2 milyon 805 bin lira seviyesine geriledi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de gün içindeki işlem hacmi 2 milyar 310 milyon 467 bin 748,94 lira olurken, toplam işlem miktarı ise 831,82 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 2 milyar 332 milyon 669 bin 58,66 lira düzeyine ulaşmıştır.

En Faaliyetli Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti yer aldı.

İşlem Verileri

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 2.817.000 TL / 2.578,00 Dolar

En Düşük: 2.797.000 TL / 2.515,00 Dolar

En Yüksek: 2.810.000 TL / 2.564,00 Dolar

Kapanış: 2.805.000 TL / 2.561,00 Dolar

Ağırlıklı Ortalama: 2.800.582,73 TL / 2.547,41 Dolar

Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.310.467.748,94

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 831,82

Toplam İşlem Adedi: 37