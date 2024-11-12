DOLAR
34,37 -0,2%
EURO
36,53 0,19%
ALTIN
2.888,87 0,22%
BITCOIN
2.934.610,93 1,77%

Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya inerek piyasada hareketliliği artırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:37
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Altın Piyasasında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Altın fiyatları, gün sonunda %1,1 azalış göstererek, 3 milyon 10 bin lira seviyesine ulaştı. Önceki gün altın fiyatları, 3 milyon 43 bin lira olarak kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktar

Bugün KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 59 milyon 336 bin 626,26 lira, işlem miktarı ise 1.357,96 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 355 milyon 327 bin 739,30 lira düzeyine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en yüksek işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

Gün İçindeki Veriler

Bugünkü işlemlere dair detaylar şöyle:

  • Önceki Kapanış: 3.043.000 TL / 2.665,00 Dolar
  • En Düşük: 2.998.000 TL / 2.578,05 Dolar
  • En Yüksek: 3.011.000 TL / 2.723,00 Dolar
  • Kapanış: 3.010.000 TL / 2.711,00 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.005.042,49 TL / 2.693,95 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.059.336.626,26
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.357,96
  • Toplam İşlem Adedi: 61

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi
2
Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte: Yılın En Yüksek Seviyesi Görüldü
3
Emekli haziran ayında çifte bayram yaşayacak! Ek ödeme müjdesi verildi
4
Fransız Heyet Batı Sahra'da Yatırım Fırsatlarını Değerlendiriyor
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable Üyelerini Ağırladı
6
Hazine Tahvil İhalesi: 30,6 Milyar Lira Borçlandı
7
TMSF'nin Bursa'daki İhale Süreci Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak