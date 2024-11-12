Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram 3 Milyon 10 Bin Liraya Geriledi

Altın Piyasasında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi. Altın fiyatları, gün sonunda %1,1 azalış göstererek, 3 milyon 10 bin lira seviyesine ulaştı. Önceki gün altın fiyatları, 3 milyon 43 bin lira olarak kapanmıştı.

İşlem Hacmi ve Miktar

Bugün KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 59 milyon 336 bin 626,26 lira, işlem miktarı ise 1.357,96 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 355 milyon 327 bin 739,30 lira düzeyine ulaştı.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında en yüksek işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.

Gün İçindeki Veriler

Bugünkü işlemlere dair detaylar şöyle:

Önceki Kapanış: 3.043.000 TL / 2.665,00 Dolar

3.043.000 TL / 2.665,00 Dolar En Düşük: 2.998.000 TL / 2.578,05 Dolar

2.998.000 TL / 2.578,05 Dolar En Yüksek: 3.011.000 TL / 2.723,00 Dolar

3.011.000 TL / 2.723,00 Dolar Kapanış: 3.010.000 TL / 2.711,00 Dolar

3.010.000 TL / 2.711,00 Dolar Ağırlıklı Ortalama: 3.005.042,49 TL / 2.693,95 Dolar

3.005.042,49 TL / 2.693,95 Dolar Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.059.336.626,26

4.059.336.626,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.357,96

1.357,96 Toplam İşlem Adedi: 61

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.