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Altın Fiyatları Geriledi: Kilogram Başına 3 Milyon 152 Bin Lira

Altının kilogram fiyatı, 3 milyon 152 bin liraya gerileyerek piyasada dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:45
Altın Fiyatları Geriledi: Kilogram Başına 3 Milyon 152 Bin Lira

Altın Fiyatlarında Düşüş

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin liraya geriledi. Piyasa günü en düşük 3 milyon 152 bin lira ve en yüksek 3 milyon 162 bin lira seviyelerini gördü. Gün sonunda yüzde 0,4 azalışla kapanış, 3 milyon 152 bin lira oldu.

Dün Genel Durum

Standart altının kilogram fiyatı, önceki gün 3 milyon 165 bin 900 lira seviyesinden kapanmıştı. Bugünkü işlemler kapsamındaki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira olarak gerçekleşti. İşlem miktarı ise 867,79 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm Metallerde İşlem Hacmi

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira olarak belirlendi. Bugün altın borsasında en fazla işlemi gerçekleştiren kurumlar arasında İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ve Haznedar Yetkili Müessese öne çıkıyor.

Bugünkü İşlemlere Ait Veriler

  • STANDART TL/KG: 3.165.900,00
  • DOLAR/ONS: 2.750,00
  • En Düşük: 3.152.000,00
  • En Yüksek: 3.162.000,00
  • Kapanış: 3.152.000,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.156.076,03
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 2.734.240.422,42
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 867,79
  • Toplam İşlem Adedi: 45

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