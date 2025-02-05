DOLAR
35,92 0,02%
EURO
37,45 -0,29%
ALTIN
3.305,45 -0,66%
BITCOIN
3.537.575,14 0,33%

Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 315 Bin Liraya Ulaştı

Standart altının kilogram fiyatı, İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda 3 milyon 315 bin lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:39
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 315 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 3 milyon 315 bin lira olarak kaydedildi.

Gün içinde en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 330 bin lira seviyelerine ulaşan altın, %1,4'lük bir artışla kapanışını gerçekleştirdi. Önceki gün ise fiyat 3 milyon 270 bin lira idi.

İşlem Hacmi ve Miktar

KMKTP'de toplam işlem hacmi 8 milyar 843 milyon 579 bin 798,65 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı ise 2.671,58 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 8 milyar 873 milyon 806 bin 536,44 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en çok işlem yapan kurumlar şunlardır:

  • Türkiye İş Bankası
  • İstanbul Altın Rafinerisi
  • Uğuras Kıymetli Madenler
  • NMGlobal Kıymetli Madenler
  • Çakmakçı Kıymetli Madenler

Günün İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekildedir:

STANDART TL/KG

  • Önceki Kapanış: 3.270.000,00
  • En Düşük: 3.305.000,00
  • En Yüksek: 3.330.000,00
  • Kapanış: 3.315.001,00
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.308.035,50
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 8.843.579.798,65
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.671,58
  • Toplam İşlem Adedi: 51

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Züccaciye Sektörü 2024'te 5,56 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi
2
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesini Koç Holding Kazandı
3
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu Rezervleri 11,96 Trilyon Rubleye Yükseldi
4
Tofaş, Ocak Ayında Yatırımcılarına Kazandıran Tek Otomotiv Şirketi
5
Trump, Kanada'ya Yönelik Gümrük Tarifelerini 30 Gün Durdurdu
6
Uluslararası Sürdürülebilir Finans Konferansı, Yeşil Dönüşümü Tartışma Fırsatı Sunuyor
7
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı