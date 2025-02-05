Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 315 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 3 milyon 315 bin lira olarak kaydedildi.

Gün içinde en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 330 bin lira seviyelerine ulaşan altın, %1,4'lük bir artışla kapanışını gerçekleştirdi. Önceki gün ise fiyat 3 milyon 270 bin lira idi.

İşlem Hacmi ve Miktar

KMKTP'de toplam işlem hacmi 8 milyar 843 milyon 579 bin 798,65 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı ise 2.671,58 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 8 milyar 873 milyon 806 bin 536,44 lira seviyesinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Altın borsasında bugün en çok işlem yapan kurumlar şunlardır:

Türkiye İş Bankası

İstanbul Altın Rafinerisi

Uğuras Kıymetli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Çakmakçı Kıymetli Madenler

Günün İşlem Verileri

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekildedir:

STANDART TL/KG