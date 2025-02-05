Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 315 Bin Liraya Ulaştı

Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 3 milyon 315 bin lira olarak kaydedildi.
Gün içinde en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 330 bin lira seviyelerine ulaşan altın, %1,4'lük bir artışla kapanışını gerçekleştirdi. Önceki gün ise fiyat 3 milyon 270 bin lira idi.
İşlem Hacmi ve Miktar
KMKTP'de toplam işlem hacmi 8 milyar 843 milyon 579 bin 798,65 lira olarak belirlenirken, işlem miktarı ise 2.671,58 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 8 milyar 873 milyon 806 bin 536,44 lira seviyesinde gerçekleşti.
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar
Altın borsasında bugün en çok işlem yapan kurumlar şunlardır:
- Türkiye İş Bankası
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Uğuras Kıymetli Madenler
- NMGlobal Kıymetli Madenler
- Çakmakçı Kıymetli Madenler
Günün İşlem Verileri
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekildedir:
STANDART TL/KG
- Önceki Kapanış: 3.270.000,00
- En Düşük: 3.305.000,00
- En Yüksek: 3.330.000,00
- Kapanış: 3.315.001,00
- Ağırlıklı Ortalama: 3.308.035,50
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 8.843.579.798,65
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 2.671,58
- Toplam İşlem Adedi: 51