Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 454 Bin Lira Oldu

Altın piyasasında kilogram fiyatı 3 milyon 454 bin liraya yükseldi, işlem hacmi 6,57 milyar lira olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:45
Altın Fiyatları Rekor Kırdı: Kilogram 3 Milyon 454 Bin Lira Oldu

Altın Fiyatı Yükselmeye Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 454 bin liraya yükseldi. Gün içerisinde 3 milyon 344 bin lira ile 3 milyon 460 bin lira arasında işlem gören altının fiyatı, %0,2 artış ile kapanışını gerçekleştirdi.

Pazartesi Gününde İşlem Verileri

Cuma günü haftayı 3 milyon 447 bin lira ile kapatan standart altın, bugün toplamda 6 milyar 574 milyon 198 bin 859,38 lira işlem hacmi ve 1.930,8 kilogram işlem miktarı ile dikkat çekti.

İşlemler ve Yatırımcılar

Gün boyunca en fazla işlem yapan kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Zirve Değerli Madenler öne çıktı.

Bugünkü Altın İşlem Raporu:

  • Önceki Kapanış: 3.447.000 TL
  • En Düşük: 3.344.000 TL
  • En Yüksek: 3.460.000 TL
  • Kapanış: 3.454.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.436.213,59 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 6.574.198.859,38 TL
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.930,80 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 122

Altın borsasındaki bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

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