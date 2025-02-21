Altın Fiyatları: Standart Altının Kilogramı 3 Milyon 527 Bin Liraya Düştü

Altın fiyatları düşüş göstererek 3 milyon 527 bin liraya geriledi. Piyasa verileri detaylı bir şekilde analiz edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:39
Altın Fiyatları: Standart Altının Kilogramı 3 Milyon 527 Bin Liraya Düştü

İstanbul Altın Piyasası'nda Düşüş Devam Ediyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 3 milyon 527 bin liraya gerileyerek yatırımcılarının dikkatini çekti.

Piyasa Verileri

Altın piyasasında, standart altının en düşük fiyatı 3 milyon 506 bin lira, en yüksek fiyatı ise 3 milyon 534 bin lira olarak kaydedildi. Haftanın son işlem gününde yaşanan düşüş, %0,2 oranında gerçekleşti. Dünkü kapanış fiyatı 3 milyon 534 bin lira seviyesindeydi.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altın işlemleri sonucunda toplam 4 milyar 597 milyon 16 bin 652,18 lira işlem hacmi oluşturuldu. İşlem miktarı ise 1.311,57 kilogram olarak belirlendi. Ağır metal işlemlerinde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 676 milyon 360 bin 757,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın piyasasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler yer alıyor.

İşlemlere İlişkin Veriler

  • Önceki Kapanış: 3.534.000 TL / 3.025,00 Dolar
  • En Düşük: 3.506.000 TL / 2.924,85 Dolar
  • En Yüksek: 3.534.000 TL / 3.019,30 Dolar
  • Kapanış: 3.527.000 TL / 3.014,50 Dolar
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.519.204,43 TL / 2.995,68 Dolar
  • Toplam İşlem Hacmi: 4.597.016.652,18 TL
  • Toplam İşlem Miktarı: 1.311,57 Kg
  • Toplam İşlem Adedi: 133

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