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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3 Bin Lira Oldu

Altının gram fiyatı 3 bin liraya yükselirken, çeyrek altın 4 bin 980 lira, Cumhuriyet altını ise 19 bin 850 liradan satılmakta.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:09
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın 3 Bin Lira Oldu

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, pansiyonu olduğu ons fiyatının düşmesiyle birlikte değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalarak 2 bin 990 lira seviyesinde kapatmıştı.

Güncel Fiyatlar

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin lira seviyesinde işlem görmekte. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 980 lira, Cumhuriyet altını ise 19 bin 850 liradan satılmakta.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Altının ons fiyatı, bu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 641 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalarla ilgili endişeler devam ederken, makroekonomik veri takvimi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahının sınırlı da olsa güçlendiği gözlemleniyor.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak verilerin ekonomiye dair daha fazla bilgi sağlayacağını belirtirken, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.

Piyasa Verileri

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 108,3 seviyesinde yer almakta. Yurt içinde veri gündemi sakin görünürken, yurt dışındaki önemli veriler arasında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü PMI verileri izlenecek.

Teknik açıdan, altının ons fiyatında 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 630 ve 2 bin 600 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğu değerlendirilmektedir.

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