Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı

Türkiye'de dünkü elektrik verileri açıklandı. Günlük elektrik üretimi 940 bin 755 megavatsaat, tüketim ise 927 bin 32 megavatsaat olarak belirlendi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 563 megavatsaat ile 12.00'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 31 bin 400 megavatsaat ile 05.00'te kaydedildi.

Üretim kaynaklarına bakıldığında, %25,3 ile ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu %19,3 ile doğal gaz santralleri ve %14,5 ile rüzgar enerjisi santralleri takip etti.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 789 megavatsaat elektrik ihracatı, 1066 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.