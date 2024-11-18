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Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,863 Lira

Altın fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Gram altın 2,863 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4,930 lira, Cumhuriyet altını ise 19,660 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:43
Altın Fiyatları Yükselişte: Gram 2,863 Lira

Altın fiyatları, yeni haftaya yüksek değerlerle başlamış durumda. Gram altın, 2,863 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre %0,1 artışla 2,837 liradan günü tamamladı.

Bugün saat 10:30 itibarıyla altının gram fiyatı, %0,9 değer kazanarak 2,863 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4,930 lira, Cumhuriyet altını ise 19,660 lira üzerinden alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı da %0,8 yükselişle 2,583 dolardan işlem görmekte.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde nasıl bir etki yaratacağına ilişkin belirsizlikler devam ederken, geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verileri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Piyasalarda oluşan beklentilere göre, Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitmeyeceği düşünülmekte. Bankanın, %65 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirim yapacağı, %35 ihtimalle ise mevcut seviyeyi koruyacağı öngörülüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik analizler, altının ons fiyatında 2,600 dolar seviyesinin direnç, 2,550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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