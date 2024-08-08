Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 627 Bin Lira

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi.

Fiyat Değişimleri

Gün içinde en düşük 2 milyon 625 bin lirayı, en yüksek ise 2 milyon 631 bin lirayı gören standart altın, işlem günü sonunda %0,03'lük bir artış göstererek 2 milyon 627 bin 900 lira seviyesinde kapandı. Önceki gün ise bu fiyat 2 milyon 627 bin lira olarak gerçekleşmişti.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 603 milyon 276 bin 333,62 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 2.166,12 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 791 milyon 674 bin 258,76 lira oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında; Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Özbey Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

STANDART

TL/KG: 2.627.000,00

DOLAR/ONS: 2.448,00

Önceki Kapanış

TL/KG: 2.627.000,00

DOLAR/ONS: 2.448,00

En Düşük

TL/KG: 2.625.000,00

DOLAR/ONS: 2.378,95

En Yüksek

TL/KG: 2.631.000,00

DOLAR/ONS: 2.448,00

Kapanış

TL/KG: 2.627.900,00

DOLAR/ONS: 2.385,00

Ağırlıklı Ortalama

TL/KG: 2.628.859,26

DOLAR/ONS: 2.398,55

Toplam İşlem Hacmi (TL)

5.603.276.333,62

Toplam İşlem Miktarı (Kg)

2.166,12

Toplam İşlem Adedi

62