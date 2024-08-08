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Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 627 Bin Lira

Altın piyasasında kilogram standart fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya ulaştı, işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:41
Altın Fiyatları Yükselişte: Kilogram Fiyatı 2 Milyon 627 Bin Lira

Altın Piyasasında Son Durum

İstanbul'daki Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 627 bin 900 liraya yükseldi.

Fiyat Değişimleri

Gün içinde en düşük 2 milyon 625 bin lirayı, en yüksek ise 2 milyon 631 bin lirayı gören standart altın, işlem günü sonunda %0,03'lük bir artış göstererek 2 milyon 627 bin 900 lira seviyesinde kapandı. Önceki gün ise bu fiyat 2 milyon 627 bin lira olarak gerçekleşmişti.

İşlem Hacmi ve Miktarı

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 603 milyon 276 bin 333,62 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 2.166,12 kilogram olarak belirlendi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 5 milyar 791 milyon 674 bin 258,76 lira oldu.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında; Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ve Özbey Kıymetli Madenler yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

STANDART
TL/KG: 2.627.000,00
DOLAR/ONS: 2.448,00
Önceki Kapanış
TL/KG: 2.627.000,00
DOLAR/ONS: 2.448,00
En Düşük
TL/KG: 2.625.000,00
DOLAR/ONS: 2.378,95
En Yüksek
TL/KG: 2.631.000,00
DOLAR/ONS: 2.448,00
Kapanış
TL/KG: 2.627.900,00
DOLAR/ONS: 2.385,00
Ağırlıklı Ortalama
TL/KG: 2.628.859,26
DOLAR/ONS: 2.398,55
Toplam İşlem Hacmi (TL)
5.603.276.333,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
2.166,12
Toplam İşlem Adedi
62

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