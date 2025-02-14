Altın Fiyatları Yükseliyor: Kilogram Başına 3 Milyon 447 Bin Lira

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 447 bin liraya yükseldi. Piyasa verilerine göre, altın fiyatları bu hafta en düşük 3 milyon 390 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 467 bin lira seviyesini gördü. Haftanın son işlem gününde, altın fiyatlarındaki artış oranı %2,7 olarak kaydedildi.

Dün, standart altın 3 milyon 356 bin lira seviyesinden günü kapatmıştı. KMKTP'de altın işlemleri toplamda 7 milyar 311 milyon 175 bin 724 lira hacme ulaşırken, işlem miktarı 2.146,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 8 milyar 104 milyon 838 bin 916,89 lira olarak gerçekleşti.

Bugün altın borsasında en yüksek işlem yapan kurumlar ise Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ziraat Bankası ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şu şekilde: