Düzce'de Konut Satışı 2025 Kasım'da Düştü: 799 Konut Satıldı

TÜİK verilerine göre Düzce'de 2025 Kasım'da 799 konut satıldı; 2024 Kasım'da 869, 2023 Kasım'da 581 satış gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:06
TÜİK verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılı Kasım ayında 799 konut satıldığı bildirildi.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2024 Kasım ayında il genelinde toplam 869 konut satışı gerçekleşmişti; bu da 2025 Kasım verilerinde düşüşe işaret ediyor.

Öte yandan 2023 Kasım ayında kaydedilen satış sayısı 581 olarak bildirildi.

Resmi TÜİK verileri, Düzce'de konut satışlarının 2025 Kasım ayında geçen yıla göre azaldığını gösteriyor.

DÜZCE’DE KONUT SATIŞI DÜŞTÜ (ARŞİV)

