Düzce'de Konut Satışı 2025 Kasım'da Düştü: 799 Konut Satıldı

TÜİK verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılı Kasım ayında 799 konut satıldığı bildirildi.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 2024 Kasım ayında il genelinde toplam 869 konut satışı gerçekleşmişti; bu da 2025 Kasım verilerinde düşüşe işaret ediyor.

Öte yandan 2023 Kasım ayında kaydedilen satış sayısı 581 olarak bildirildi.

Resmi TÜİK verileri, Düzce'de konut satışlarının 2025 Kasım ayında geçen yıla göre azaldığını gösteriyor.

DÜZCE'DE 2025 YILI KASIM AYINDA BİR ÖNCESİ YILA GÖRE KONUT SATIŞI DÜŞTÜ.