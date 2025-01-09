Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 48 Bin Lira

İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda Altın Fiyatları

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin liraya yükseldi. Bugün gerçekleşen işlemler boyunca altının fiyatı, en düşük 3 milyon 46 bin lira seviyesini, en yüksek ise 3 milyon 53 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda ise fiyat, yüzde 0,2 oranında bir artış göstererek 3 milyon 48 bin lira olarak belirlendi.

Geçtiğimiz gün bu rakam 3 milyon 43 bin lira düzeyinde kapanmıştı. KMKTP'de bugün toplam işlem hacmi 1 milyar 372 milyon 190 bin 688 lira, işlem miktarı ise 451,66 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 435 milyon 143 bin 348 lira seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkan İşlem Yapan Kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakcı Kıymetli Madenler ve Say Kıymetli Madenler yer aldı.

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