Altın fiyatlarına yıl sonu tokadı! Eşe dosta altın borcu olan elini çabuk tutsun!

Ülkemizdeki yatırımcıların gözü kulağı altın piyasasındayken, İran'ın İsrail'e yönelik operasyonları sonrasında altın fiyatlarında bir dalgalanma yaşandı. Ekonomi devi Goldman Sachs, yılın sonuna dair altın fiyat beklentisini revize etti. Bu süreçte, ons altın fiyatları yeni zirvelere ulaşarak, spot piyasada 2 bin 400 dolarlık tarihi bir seviyeyi test etti ve böylece rekor bir değere ulaşmış oldu.





Altın Fiyatlarında Artış Olabilir

Goldman Sachs, yıl sonuna dair altın fiyatı öngörüsünü ons başına 2 bin 300 dolarlık seviyeden 2 bin 700 dolara çıkardığını duyurdu. Yapılan analizde, Federal Rezerv'in para politikası kararları, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim süreci ve dünya ekonomisindeki son gelişmeler göz önünde bulundurulurken, altın fiyatlarının yükseliş trendinin sürmesi öngörülüyor.

Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.