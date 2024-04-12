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Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

Bayram arefesinde, altın fiyatları adeta göklere çıktı. Gram altın, 2,458 TL’yi görmüştü ve bu yükseliş, çeyrekten yarıma, Cumhuriyet altınına kadar tüm altın çeşitlerini etkiledi. Yatırımcılara, altın alımı için son bir şans olduğu hatırlatılıyor. Uzmanlar, bayram sonrasındaki ilk pazartesi gününe özel bir önem atfediyor. İşte, altın piyasasında yaşanan son gelişmelerin tüm ayrıntıları…

Yayın Tarihi: 12.04.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 15:44
Altın fiyatlarında dananın kuyruğu koptu! Altın almak için o tarih son!

Son günlerde altın fiyatları adeta zirveye oynuyor. Gram altın 2,488 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu artış, çeyrek altından yarım altına, Cumhuriyet altınına kadar her türde hissediliyor. Peki bu ani ve keskin yükselişin arkasında yatan sebep ne olabilir? İşte altın piyasasındaki bu hareketliliğin perde arkası…

ALTIN PİYASASI

Altın fiyatlarındaki keskin artışın ardındaki sebepler belli oldu! Konunun uzmanları tarafından, durum değerlendirilmesi yapıldı. Uzmanlar, bu konudaki görüşlerini, altın fiyatlarının neden bu kadar yükseldiğini ve yatırımcıların ne gibi stratejiler izlemesi gerektiğini açıklayarak, piyasadaki son durumu analiz etti.

Mart ayında güçlü gelen ABD istihdam verilerine rağmen, Ons Altın fiyatlarının Haziran 2024’te beklenen FED faiz indirimini önceden fiyatlandırarak 2.300 USD seviyesini aşmış bulunmaktaydı. 

Ons Altın için 2.114 USD olan 50 günlük ortalama maliyet, önemli bir destek seviyesi olarak kabul ediliyor ve kısa vadede 2.300 USD üzerindeki seyir devam ederse 2.400 USD hedeflenebilir görülüyor. 

Doların bayram sonrası yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği ise belirsizlikler içeriyor; USDTRY’nin kısa vadede 31,45 – 32,75 aralığında hareket etmesi öngörülüyor.

ALTIN PİYASASI HAKKINDA

UZMANLAR DİKKAT ÇEKTİ: ALTINDA BAYRAM SONRASI BİR  DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Gram Altın’ın 3000 TL seviyesine ulaşması ise Ons Altın ve USDTRY paritelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Mevcut teknik analize göre, 8 Nisan’da 2.400 TL üzerini test eden Gram Altın için 2.422 – 2.468 – 2.535 direnç seviyeleri, 2.350 – 2.295 (önemli) – 2.143 ise destek seviyeleri olarak izlenebilir. 

ALTIN HAKKINDA

Yatırımcılar, özellikle altın piyasasını takip ederken, bayram sonrası olası düşüşleri değerlendirme fırsatı bulabilirler. Şu anda Kapalıçarşı’da Gram Altın 2472-2488 TL seviyelerinde işlem görüyor ve yukarı yönlü bir hareket söz konusu; ancak, paniğe kapılmadan, Ons Altın’da beklenen gerilemeyi göz önünde bulundurarak hareket etmek önem taşıyor.

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