DOLAR
35,34 0,12%
EURO
36,54 -0,12%
ALTIN
2.983,66 0,53%
BITCOIN
3.512.074,68 -1,13%

Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2,993 Lira, Çeyrek 4,960 Lira

Altının gram fiyatı 2,993 liradan işlem görürken, çeyrek altın 4,960 liradan satılmakta. Piyasalardaki belirsizlikler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 10:18
Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2,993 Lira, Çeyrek 4,960 Lira

Altın Fiyatları Düşüşte

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2,993 liradan işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüş ile birlikte değer kaybeden altının gramı, 3,000 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Son Durum

Bugün saat 09:55 itibarıyla altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2,993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4,960 lira, Cumhuriyet altını ise 19,780 liradan satılmakta.

Ons Fiyatındaki Değişiklikler

Altının ons fiyatı da şu sıralarda, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 2,633 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetimi tarafından izlenecek ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerle birlikte, dünyadaki büyük ekonomilerde yaşanan durgunluk endişeleri dikkat çekiyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının sonuçları merakla bekleniyor.

Ekonomik Endişeler ve Altın

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının enflasyonu artırabileceği endişeleri devam ediyor. Bu politikaların etkileri, Fed'in yol haritasındaki temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Analiz

Yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2,600 dolar seviyesinin destek, 2,650 dolar seviyesinin ise direnç noktası olduğunu belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak
2
Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor
3
Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2,993 Lira, Çeyrek 4,960 Lira
4
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
5
Borsa İstanbul Haftaya Yükselişle Başladı: BIST 100 Endeksi 10.108,92 Puan
6
Asya Borsaları Negatif Seyirde: Güney Kore Hariç Tüm Endeksler Düşüşte
7
Brent Petrol Fiyatı 76,04 Dolar: Piyasalardaki Belirsizlikler Etkili

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı