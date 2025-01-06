Altın Fiyatlarında Düşüş: Gram 2,993 Lira, Çeyrek 4,960 Lira

Altın Fiyatları Düşüşte

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2,993 liradan işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüş ile birlikte değer kaybeden altının gramı, 3,000 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Son Durum

Bugün saat 09:55 itibarıyla altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 2,993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4,960 lira, Cumhuriyet altını ise 19,780 liradan satılmakta.

Ons Fiyatındaki Değişiklikler

Altının ons fiyatı da şu sıralarda, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 2,633 dolardan işlem görüyor.

Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetimi tarafından izlenecek ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerle birlikte, dünyadaki büyük ekonomilerde yaşanan durgunluk endişeleri dikkat çekiyor. Bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının sonuçları merakla bekleniyor.

Ekonomik Endişeler ve Altın

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının enflasyonu artırabileceği endişeleri devam ediyor. Bu politikaların etkileri, Fed'in yol haritasındaki temel sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Analiz

Yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2,600 dolar seviyesinin destek, 2,650 dolar seviyesinin ise direnç noktası olduğunu belirtiyor.