Altın fiyatlarında düşüş sinyali! İslam Memiş yılın son alım fırsatı için o tarihi gösterdi

Altın piyasasındaki gelişmeler ve İslam Memiş'in yorumları, yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Altın gram fiyatının 2000 TL civarında seyretmesi, piyasada dikkat çeken bir durumu beraberinde getiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunarak gelecek beklentilerini paylaştı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin gözlendiği günlerde İslam Memiş'in analizleri, piyasa katılımcıları için önem arz ediyor. Gram altının iç piyasada 2034 TL civarında işlem gördüğü, ons altının ise 2033 dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde, İslam Memiş, altın fiyatlarına dair belirlediği takip aralığını açıkladı.





İslam Memiş, ons altının geçen haftaya göre bir miktar satıcılı seyrettiğini belirtirken, özellikle bu haftanın öne çıkan destek ve direnç seviyelerini paylaştı. Bu çerçevede, İslam Memiş'in takip ettiği aralık 2000-2050 dolar olarak belirlendi.

Gram altında yaşanan geri çekilme, iç piyasada 2035 TL civarında seyreden fiyatları etkiledi. İslam Memiş, gram altın TL fiyatı tarafında önümüzdeki haftalarda bir geri çekilme beklentisi olduğunu ifade etti ve bu konudaki değerlendirmelerini sundu. Yatırımcılar, İslam Memiş'in açıklamalarını yakından takip ederek altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacak.

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