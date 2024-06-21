Altın fiyatlarında rüzgar tersine esti! Son rakamı gören gözlerine inanamayacak

Altın fiyatları yükselmeye başladı. Fed'in kayıplarını dengelemek amacıyla ons altın fiyatı önceki gün kapanışına göre %1,26, gram altın fiyatı ise %2,76 arttı. Peki altının piyasada ons, çeyrek ve gram fiyatı ne kadar? Detaylar şöyle;
ALTIN FİYATLARI KAYIPLARI SİLİYOR
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Fed'in faiz kararı sonrasında düşen ons ve gram altının satış fiyatı dün yeniden yükselişe geçti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 2.456,52 TL
Satış Fiyatı: 2.457,00 TL
ONS ALTIN
Alış Fiyatı: 2.332,58 TL
Satış Fiyatı: 2.333,03 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış : 2.218,81 TL
Satış Fiyatı: 2.247,79 TL
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 16.052,53 TL
Satış Fiyatı: 16.462,84 TL