Altın fiyatlarında rüzgar tersine esti! Son rakamı gören gözlerine inanamayacak

Fed'in faiz kararlarının ardından düşüş eğilimine giren altın fiyatları dünden itibaren kayıplarını toparlamaya başladı. Karar öncesinde 2.341 dolardan işlem gören ons altın, kararın ardından 2.295 dolara geriledi. Bunun da desteğiyle gram altın 2 bin 431 liradan 2 bin 383 liraya düşmeye başladı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar yükselmeye başlıyor? İşte güncel altın fiyatları..