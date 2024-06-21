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Altın fiyatlarında rüzgar tersine esti! Son rakamı gören gözlerine inanamayacak

Fed'in faiz kararlarının ardından düşüş eğilimine giren altın fiyatları dünden itibaren kayıplarını toparlamaya başladı. Karar öncesinde 2.341 dolardan işlem gören ons altın, kararın ardından 2.295 dolara geriledi. Bunun da desteğiyle gram altın 2 bin 431 liradan 2 bin 383 liraya düşmeye başladı. Peki altın fiyatı bugün ne kadar yükselmeye başlıyor? İşte güncel altın fiyatları..

Yayın Tarihi: 21.06.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 10:16
Altın fiyatlarında rüzgar tersine esti! Son rakamı gören gözlerine inanamayacak

Altın fiyatları yükselmeye başladı. Fed'in kayıplarını dengelemek amacıyla ons altın fiyatı önceki gün kapanışına göre %1,26, gram altın fiyatı ise %2,76 arttı. Peki altının piyasada ons, çeyrek ve gram fiyatı ne kadar? Detaylar şöyle;

ALTIN FİYATLARI KAYIPLARI SİLİYOR

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Fed'in faiz kararı sonrasında düşen ons ve gram altının satış fiyatı dün yeniden yükselişe geçti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında rüzgar tersine esti

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 2.456,52 TL

Satış Fiyatı: 2.457,00 TL

ONS ALTIN

Alış Fiyatı: 2.332,58 TL

Satış Fiyatı: 2.333,03 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış : 2.218,81 TL

Satış Fiyatı: 2.247,79 TL

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 16.052,53 TL

Satış Fiyatı: 16.462,84 TL

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