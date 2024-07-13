Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! İslam Memiş en korkutan uyarıyı yaptı: Altın borcu olanlar dikkat

"PERŞEMBE GÜNÜ DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"

Küresel piyasalar için önemli bir hafta olduğunu daha önce belirtmiştim. Bu hafta içinde öne çıkan başlıklar şunlar:



Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları

ABD enflasyon verileri

Powell'ın yaptığı konuşmada, ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin üzerinde kaldığını, ancak son aylarda iyileşme gözlendiğini ve daha olumlu verilerin faiz indirimleri için zemin hazırladığını belirttiği ifade edildi.

Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutması durumunda ekonomik risklerin artabileceği endişesini dile getirdiği bildirildi.



Fed Başkanı Powell'ın bu açıklamaları sonrasında 10 yıllık tahvil faizlerinde 4,3 baz puanlık artış yaşandı ve yüzde 4,312 seviyesine ulaşıldı. Benzer şekilde 2 yıllık tahvil faizlerinde de artış görüldü ve yüzde 4,641 seviyesine çıkıldığı belirtildi.



Şimdi sıra ABD enflasyon verilerinde. Yarın ve Cuma günü açıklanacak olan bu veriler, piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabilir.







Piyasalar, bu dalgalanmanın aşağı ya da yukarı yönlü olabileceğine dair belirsizlik içinde bekliyorlar. Piyasanın sıkışmış olduğu ve dar bir bant aralığında bekleyişin sürdüğü ifade ediliyor.

Yönlü kırılmaların hangi seviyelere doğru olabileceği ise şu şekilde belirtiliyor:

Dolar Endeksi (DXY):

104,80 seviyesinde. Aşağıda 103,80, yukarıda ise 105,80 dolar aralıkları önem arz ediyor.

Ons Altın (XAU/USD):

2.360 dolar seviyesinde. Aşağıda 2.280 dolar, yukarıda 2.460 dolar seviyeleri izleniyor.

Ons Gümüş (XAG/USD):

30,80 dolar seviyesinde. Aşağıda 28,80 dolar, yukarıda 32,80 dolar aralıkları takip ediliyor.

Bitcoin (BTC):

57.843 dolar seviyesinde. Aşağıda 55.000 dolar, yukarıda 65.000 dolar aralıkları önemli.

Tüm bu göstergelerdeki olası hareketlerin yüzde 50-50 olduğu ifade ediliyor. Piyasanın merkez bankalarının etkisi altında olduğu ve serbest fiyatlamadan uzak olduğu vurgulanıyor.