Altın fiyatlarında son tren kaçıyor! Uzman isimler altının kaderini açıkladı

Sterling Foundation Management’ın başkanı Dr. Roger D. Silk, altın fiyatlarının 3 bin dolara ulaşacağı öngörüsü hakkında konuştu ve “Bu tahminin ne zaman gerçekleşeceği veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesin bir zaman çizelgesi olmadığını, konuya tarihi bir perspektiften yaklaşılması gerektiğini” belirtti.





Coral Gables Trust’ın Yatırım Başkanı Michael Unger, altın fiyatlarının önemli bir direnç noktası olan 2 bin 500 dolar seviyesine yaklaştığını belirtti.

Unger, “Eğer altın bu seviyeyi geçer ve üzerinde kalıcı olursa, fiyat hareketleri hakkında daha net bir fikrimiz olacak ve bu yükselişin devam edip etmeyeceğini daha iyi anlayabileceğiz,” dedi. Ayrıca, altın fiyatlarındaki artışın Fed’in faiz oranlarını düşürmesine yol açabileceğini, merkez bankalarının talebi ve jeopolitik gerilimler gibi etkenlerin altın maliyetlerini yükseltebileceğini söyledi.

Unger, bu temel faktörlerin gelecekte güçlenebileceğini kabul etmesine rağmen, ons başına 3 bin dolarlık bir altın fiyatını tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.





Sektör analistleri, son zamanlarda altın fiyatlarındaki artışın sürebileceğini öne sürüyorlar. Gelecek iki yıl içindeki belirsizliklerin devam etmesi halinde, değerli metallerdeki yükseliş trendinin devam edeceği konusunda hemfikirler.

Amerikan ekonomisti Jim Richards’ın dikkat çeken yorumuna göre, 2026 yılında altın fiyatlarının hedeflenen seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Richards, “Altın fiyatlarının 27 bin doları geçebileceğine dair son tahminim, sadece dikkat çekmek ya da şaşırtmak için değil, ayrıntılı bir analizin ürünüdür. Bu kesinlikle gerçekleşecek diye bir garanti yok, fakat bu tahmin, diğer alanlarda doğruluğu ispatlanmış en iyi araç ve modellere dayanmaktadır,” dedi.





ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram Altın:

 Alış: 2.499,92 TL

 Satış: 2.500,32 TL

Çeyrek Altın:

 Alış: 4.061,00 TL

 Satış: 4.100,00 TL

Yarım Altın:

 Alış: 8.122,00 TL

 Satış: 8.201,00 TL

Cumhuriyet Altını:

 Alış: 16.219,00 TL

 Satış: 16.327,00 TL

ONS Altın:

 Alış: 2.414,60 TL

 Satış: 2.414,88 TL