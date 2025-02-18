Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram 3,395 Lira

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor; gram altın 3,395 liradan, çeyrek altın ise 5,690 liradan satılıyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:46
Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor: Gram 3,395 Lira

Yükseklik Trendindeki Altın Fiyatları

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 3,395 lira seviyesinden işlem görmekte. Dün ons fiyatındaki artışla birlikte, gram altın, 3,379 lira olarak günü tamamlamıştı.

Güncel Fiyatlar

Bugün saat 09:30 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

  • Çeyrek altın: 5,690 lira
  • Cumhuriyet altını: 22,690 lira

Ons Fiyatlarında Artış

Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışına göre %0,5 primle 2,913 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa Üzerindeki Etkiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerine ilişkin belirsizlikleri, küresel ticaret savaşı endişelerini artırarak, güvenli liman talebini desteklemeye devam etmekte. Analistler, para piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılacak olası faiz indirimlerinin fiyatlamalarda belirsizlik yarattığını belirtiyorlar. Haziran ve Temmuz aylarının, beklenen tarihler arasında öne çıktığı ifade ediliyor. Ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikası haber akışının fiyatlamaları önemli ölçüde etkileyebileceği vurgulanmakta.

Önemli Veriler Takip Edilecek

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verileri takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşması, işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi gibi veriler de yakından incelenecek.

Teknik Analiz

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2,930 dolar seviyesinin direnç, 2,900 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirmekte.

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