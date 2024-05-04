Altın fiyatlarındaki ani düşüşün nedeni meğer buymuş! Altın biriktirenler şok olacak

Türk halkı olarak yatırım yapma aracımız ilk olarak altın oluyor. Ama altın almak isteyen vatandaş son günlerde yaşanan altınının sert düşüş trafiğinden dolayı korkuyor. Altın piyasası nasıl olacak. Detaylar haberimizde...







ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ; NEDENİ BELLİ OLDU

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bugün piyasalar kapalı olmasına rağmen Cuma günü Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanmadan açık piyasada altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Yatırımcılar için “güvenli liman” olan altın, son haftalarda rekor kırmasının ardından önemli bir düşüş yaşadı.

Altın fiyatları grafiği kırmızı renkte yandığında tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Fed'in faiz kararı bugün saat 21.00'de Türk Lirası'nda açıklanacak. Ekonomistler faiz oranlarının değişmeyeceğini öngörürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın özellikle yüksek enflasyona ilişkin bir dizi verinin ardından faiz oranları konusunda daha şahin bir duruş sergilemesini bekliyor. Dün 2 bin 420'den işlem gören gram altın güne sert düşüşle başladı. Bozulan altının gram fiyatı 2 bin 383 lira oldu.

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftaya düşüşle başladıktan sonra haftanın üçüncü işlem gününe sert bir düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın haftanın Salı günü 2 bin 383 lira seviyesinde işlem gördü. Dün 1 gram altının fiyatı 2 bin 420 liraya ulaştı. Altın yatırımcıları arasında gram altınla birlikte en çok tercih edilen altın türü olan kıymetli altın, bugün 3 bin 908 liradan geri alınırken, aynı anda belirlenen satış fiyatı ise 4 bin 008 lira oldu.

Ons altının fiyatı şu anda 2.288 dolardan işlem görüyor.

Enflasyonun dirençli olduğuna dair işaretler, yatırımcıların büyük ölçüde Fed'in kısa vadeli faiz oranlarında indirime gideceği beklentilerini fiyatlamasına yol açtı. Fed'in bu yıl eylül ayına veya dördüncü çeyreğe kadar faiz indirimi yapması beklenmiyor.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mayıs Cuma günü açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yapılan araştırma 14 ekonomistin katılımıyla sona erdi. Sonuç olarak ekonomistlerin Nisan ayı ortalama enflasyon beklentisi %3,22 oldu. Nisan anketine katılan ekonomistlerin enflasyon beklentileri yüzde 2,80'den yüzde 3,80'e kadar yükseldi. Ekonomistlerin Nisan ayı ortalama enflasyon tahminine göre, geçen ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye yükselmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi ise Nisan ayında 43,65 seviyesindeydi. Tüketici fiyatları en son Mart ayında aylık %3,16 arttı.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE GÜMÜŞ

Ons altının fiyatı 2 bin 294 dolar, gram altının fiyatı 2 bin 395 TL, çeyrek altının maliyeti 3 bin 976 TL, Cumhuriyet altını 16 bin 340 TL, gümüş ise 27,65 TL.

Analistler bugün Fed'in faiz kararı, ADP ABD istihdam raporu, imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat PMI verilerinin takip edeceğini söylüyor.

Para piyasası fiyatlarına bakıldığında Fed'in bugün faiz oranlarını sabit tutacağı kesin olsa bile Haziran'da faiz indirimine başlama ihtimali %11, Temmuz'da %23 ve Eylül'de %47.

Bugün piyasanın odak noktasının Fed Başkanı Jerome Powell'ın tahminleri olacağı göz önüne alındığında analistler, Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönünü etkileyebileceğini söylüyor. Ünlü piyasa analisti ve ekonomist Tunç Şatıroğlu, rekorlar kırdıktan sonra altın fiyatlarının düşeceğine dair beklentilerini açıkladı. Yatırımcılara güvenli liman beklentilerini anlatan Tunç Şatıroğlu, altın alıp satacak olanları uyardı.

2024 yılının ilk çeyreğinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yılın geri kalanında nasıl olacağını merak ederken, piyasa uzmanlarından yeni altın fiyatı tahminleri gelmeye devam ediyor.

TUNÇ ŞATIROĞLU ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde altın fiyatları ile ilgili konuşan ünlü ekonomist ve piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini Fed'in faiz indirimleri, jeopolitik riskler ve Çin Merkez Bankası'ndan gelen altın talebi olarak sıraladı.

Şatıroğlu, geçen yılın sonuna kadar faiz artıran Fed'in 2024 yılında faiz indirimine başlayacağını açıklamasının ardından yatırımcıların altına yöneldiğine dikkat çekti. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve İsrail ile İran arasındaki gerginlikler gibi jeopolitik olayların yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen altına yönelttiğini söyledi.

Tunç Şatıroğlu, Çin Merkez Bankası'nın ABD Hazinesi'nden uzaklaşıp ülke rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımını artırmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etki yarattığını söyledi.

Altın fiyatlarının kısa vadede yatay seyrini sürdüreceğini vurgulayan Şatıroğlu, uzun vadede yükseliş eğiliminin devam edeceğini kaydetti.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, ons altının hedef fiyatının 2 bin 450 ila 2 bin 500 dolar arasında olduğuna dikkat çekerek, gram altının fiyatının 3 bin liraya ulaşabileceğini söyledi.

Altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini belirten Şatıroğlu, altın alırken ünlü kuyumculardan veya bankalardan altın alınmasını tavsiye etti.