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Altın fiyatlarının bayram sonrası kaderi çizildi! Bu rakam kaçınılmaz olacak

Yatırım yapacakların dikkatine! Bayram sonrasında altının durumu ne olacak? Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 18:40
Altın fiyatlarının bayram sonrası kaderi çizildi! Bu rakam kaçınılmaz olacak

Son zamanlardaki fiyat artışları altın yatırımcılarını sevindirirken, altın piyasası uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın sahiplerini üzebilecek açıklamalar yaptı.

İSLAM MEMİŞ ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Fed'in dün açıklanan faiz kararları faiz oranlarını mevcut yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 aralığında değiştirmedi. Fed, 2024 senesi faiz indirim tahminini yalnızca bir defa yeniledi. Altın fiyatları ilk günden itibaren düşüşe geçti. Düşüş, ABD enflasyon verilerinin ardından yaşanan artışın peşinden geldi. Dün ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilere paralel olarak faiz oranını değiştirmeyerek %5,25 ile %5,50 arasında 23 senenin en yüksek seviyesinde tuttu. Fed bu yıl faiz oranlarını üç yerine bir oran düşürebileceğini öngörüyor. İslam Memiş, altın yatırımcılarına uyarılar yaptı. Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada altın yatırımcılarını "Altın ons ve gram bazında son güzelliğine ulaşacak" uyarısında bulundu. Memiş: "Bayramdan önce işlerinizi bitirip tatile çıkmanızı öneririm." İslam Memiş, altının ons başına 2.280 dolar seviyesinden sakinleşmesinin ardından büyük bir hamle beklediğini söyledi. 

İslam Memiş Açıkladı

Memiş; "Son iki haftada ons altının 2.280 dolara düşmesini bekliyorduk. Bu iyi bir fiyata benziyor. Cuma günü tarım dışı istihdam raporu açıklandığında ons altının fiyatı 2.280 ila 2.340 dolar arasında olacak" dedi.

Gram Altın

Alış: 2.381,76 TL

Satış: 2.382,47 TL

Çeyrek Altın

Alış: 3.910,00 TL

Satış: 3.984,00 TL

Yarım Altın

Alış: 7.844,00 TL

Satış: 7.960,00 TL

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

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