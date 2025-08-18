DOLAR
40,88 0,14%
EURO
47,7 0,47%
ALTIN
4.380,74 0,06%
BITCOIN
4.762.508,35 1,02%

Altın kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

orsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 artışla 4 milyon 418 bin liraya çıktı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:46
Altın kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

Altın kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraya yükseldi

orsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününün sonunda standart altının kilogram fiyatı 4 milyon 418 bin liraye yükseldi.

Piyasada gün içinde en düşük 4 milyon 414 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 420 bin 800 lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı gün kapanışında %0,3 artışla 4 milyon 418 bin lira oldu. Cuma günü fiyat 4 milyon 405 bin 500 lira seviyesinden kapanmıştı.

İşlem hacmi ve öne çıkan kurumlar

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1.662.009.810,33 lira, işlem miktarı ise 377,10 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1.919.148.004,94 lira düzeyinde kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar sırasıyla: Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler oldu.

Gün içi veriler

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 4.405.500,00 3.338,00

En Düşük: 4.414.000,00 3.352,00

En Yüksek: 4.420.800,00 3.362,45

Kapanış: 4.418.000,00 3.361,95

Ağırlıklı Ortalama: 4.418.187,50 3.361,27

Toplam İşlem Hacmi (TL): 1.662.009.810,33

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 377,10

Toplam İşlem Adedi: 25

