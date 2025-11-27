Vodafone Türkiye 5G'ye Dünden Hazır: Mali Sonuçlar ve E-Atık Hedefi

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda; şirketin Nisan-Eylül 2025 mali yılı sonuçları, 5G hazırlıkları, teknolojinin kurum ve kullanıcılara etkisi ile 'Dünya İçin Lazım' e-atık projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mali yıl sonuçları

Aksoy, mali yıl sonuçlarını değerlendirirken yatırımlara devam ettiklerini vurguladı. Servis gelirlerinin 64,8 milyar TL olarak gerçekleştiğini, mobil abone sayısının 25,5 milyon, sabit genişbant abone sayısının 1,4 milyon olduğunu aktardı. Faturalı abone sayısı 21,3 milyon'a yükseldi.

Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısının 17,8 milyon, bu müşterilerin aylık toplam etkileşiminin 430 milyon olduğunu belirten Aksoy, müşterilerin toplam mobil data kullanımının mali yılda 2.721 petabyte olduğunu söyledi. Vodafone Pay kullanıcı sayısı 9,6 milyon, kişisel dijital asistan TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7,6 milyon ve aylık sohbet sayısı 24,3 milyon olarak açıklandı.

Aksoy ayrıca, son 5 yıldır sektörde müşteri kayıp (churn) oranı en iyi operatör olduklarını belirterek bunun müşteri bağlılığı ve memnuniyetine işaret ettiğini ifade etti.

5G hazırlıkları ve faydaları

1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak 5G hakkında konuşan Aksoy, 'Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız' dedi ve farklı pazarlarda elde edilen deneyimlerin değerli içgörüler sağladığını vurguladı. Müşteri kullanım alışkanlıkları, en çok ilgi gören 5G servisleri ve cihaz penetrasyonu gibi konularda gerçek veriye sahip olduklarını aktardı.

Aksoy, 5G teknolojisinin getireceği avantajları özetleyerek, 5G'nin daha yüksek veri hızları, yüksek cihaz yoğunluğu kapasitesi ve ultra düşük gecikme süreleri sunduğunu; daha fazla cihazın aynı anda bağlanabileceğini, gecikmelerin minimuma ineceğini ve önceki teknolojilere göre büyük performans sıçraması yaşanacağını belirtti. Kurumlar için gerçek zamanlı veri toplama, otomasyon, uzaktan izleme ve artırılmış/sanal gerçeklikle kişiselleştirilmiş alışveriş gibi yeni fırsatların mümkün hale geleceğini söyledi. Dünyadaki uygulama örneklerine bakıldığında 5G'nin fabrikalar, mağazalar, ulaşım altyapısı ve limanlarda verimlilik ve kullanıcı deneyimi artışı sağladığına dikkat çekti.

'Dünya İçin Lazım' e-atık projesi

Çevre çalışmalarına ilişkin Aksoy, Vodafone'un WWF Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü 'Dünya İçin Lazım' projesini anlattı. Projenin e-atıkları geri dönüştürmeyi, doğa eğitimleriyle doğa bilinci oluşturarak sürdürülebilir bir toplum hedeflemeyi amaçladığını söyledi. Proje kapsamında Türkiye genelinde 7-14 yaş arası çocuklara sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, doğa koruma, geri dönüşüm ve e-atıklar konularında eğitimler veriliyor ve yıl boyunca eğitim alan çocuklar arasından doğa elçileri seçilecek.

Aksoy, herkesi e-atıklarını mağazalara getirerek geri dönüştürmeye çağırdı; Vodafone müşterilerine Yanımda uygulaması üzerinden veya mağazalardan başvuru imkânı sunduklarını, teslim edilen e-atıklar için müşterilere 5 gün geçerli 5 GB mobil internet hediye ettiklerini açıkladı.

Projede bugüne kadar 3,5 ton e-atık toplandığını, verilen doğa eğitimi içerikleriyle 32 bini aşkın kişiye ulaşıldığını ve gönüllü sayısının 176 olduğunu belirten Aksoy, hedeflerinin bir yılda 15 ton e-atık toplamak ve eğitimlerle 60 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Aksoy'ın açıklamaları, Vodafone Türkiye'nin teknolojik dönüşümle birlikte sürdürülebilirlik ve müşteri bağlılığına odaklanan stratejisini öne çıkarıyor.

VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU ENGİN AKSOY