Çarşamba Ticaret Borsası Batumi Build 2025'te: Gürcistan'da Yeni İşbirlikleri

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, 5-7 Aralık 2025'te Batum'da düzenlenen Batumi Build 2025 Fuarı'na katılarak sektörel işbirlikleri ve ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 08:58
Çarşamba Ticaret Borsası Batumi Build 2025 Fuarı'na Katıldı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) yönetimi, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Batumi Build 2025 fuarına iştirak etti. Etkinlik, 5-7 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Heyet ve Katılımcılar

ÇTB heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Onur Bahattin Yılmaz, Hüseyin Işık ve Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

Fuarın İçeriği ve Katılım

Fuar bünyesinde yapı malzemeleri, teknolojileri, altyapı sistemleri, iç mimari ve dekorasyon gibi alanlarda yenilikçi ürün ve çözümler sergilendi. Etkinlikte başta Türk firmaları olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcı yer aldı.

Stratejik Önemi ve Görüşmeler

Batum'un bölgesel ticaret ve yatırım merkezi olması nedeniyle fuar stratejik bir öneme sahipti. ÇTB heyeti, sektörel gelişmeleri yerinde inceleyerek Gürcistan ve çevre ülkelerden gelen firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve bölgesel iş birliği ile ihracat imkanlarını değerlendirdi.

Hedefler

Çarşamba Ticaret Borsası, Batumi Build 2025 katılımıyla üyelerinin yurtdışı pazarlarla entegrasyonunu artırmayı ve bölge ekonomisine katkı sunacak yeni iş bağlantılarının kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyor.

