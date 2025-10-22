Yazıcı: İyidere Lojistik Limanı ile Rize Türkiye'nin Lojistik Üssü Olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongre Zirvesi'nde konuştu. Yazıcı, kentte küresel ekonomiyle bağlantılı bir etkinliğin düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Bilimsel işbirliği ve hedef planlaması

Yazıcı, ticari faaliyetlerin temelinin bilimsellik olduğunu vurguladı ve "Üniversitelerimizin içinde yer almadığı, bilimsel üretkenliğin eksik kaldığı hiçbir faaliyetin başarı şansı olmadığına inananlardan birisiyim." ifadesini kullandı. Hedef belirlemenin önemine değinerek, planlı ve rasyonel adımlarla başarıya ulaşılacağını belirtti.

İyidere ve lojistik avantajları

Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği bir kavşakta yer aldığına dikkat çeken Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde son 23 yılda lojistik kapasitenin artırıldığını söyledi. Yazıcı, İyidere Lojistik Merkezi Limanı'nın tamamlanmasıyla taşımacılık sürelerinin kısalacağını örnek vererek belirtti: İran'ın 25 milyar dolarlık ithalatı Dubai üzerinden 30 günde gerçekleşirken, İyidere üzerinden bu sürenin 15 güne düşeceği. Bu durumun ulaşım maliyetlerini azaltacağını kaydetti.

Hükümet yetkililerinden destek ve hedefler

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Rize'ye ihracat kapasitesi ve üretim alanları için desteklerin süreceğini; Karadeniz ve Rize'nin uluslararası ticaret ağlarına bağlanmasının Türkiye'nin dış ticaretine stratejik güç katacağını vurguladı. Gürcan, Türkiye ekonomisinin 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını ve üretmeye, istihdam sağlamaya devam edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, son 23 yılda ulaştırma ve altyapıya yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldığını; bunun üretime 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı sağladığını aktardı. Ünüvar, 2053 vizyonu kapsamında bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin, demiryolu uzunluğunu 28 bin 590 kilometreye çıkaracaklarını ve denizlerdeki liman sayısını 253'e ulaştıracaklarını bildirdi. Ayrıca Türkiye'nin dünyanın en büyük 10. deniz taşımacılığı filosuna sahip olduğunu belirtti.

Ünüvar, Karadeniz'in yeni ticaret üssünün İyidere Lojistik Limanı olacağını; limanın yıllık 13 milyon ton yük kapasitesiyle bölgenin kalkınmasına yön vereceğini ve limanın 2026'da tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

