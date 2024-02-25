Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi

Altın fiyatları, önemli bir yükselişle tarihi zirveye ulaşarak serbest piyasalarda 2100 TL direncini aştı. Altın gurusu, gelecekte fiyatların düşebileceği konusunda uyarılarda bulunarak dikkat çekti. "O tarihlerde fiyatlar ucuz gelecek" diyen gurunun açıklamaları, piyasada büyük bir merak uyandırdı.

Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, finans piyasalarında büyük bir heyecan yarattı. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 45'te sabit tutarken, altın, borsa ve mevduat faizlerinde yaşanacak hareketler büyük bir önem kazandı. Analistler, TCMB'nin faiz kararının ekonomik koşullar ve piyasalar üzerinde belirleyici bir etkisi olacağını öngörüyor.

Federal Rezerv'in son tutanakları da piyasa oyuncuları tarafından yakından izlendi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin enflasyon hedeflerine ulaşma konusundaki temkinli yaklaşımları ve politika duruşunu gevşetme konusundaki temkinli tutumları öne çıktı. Bu durum, faiz indirimlerinin ötelenme ihtimalini güçlendirdi ve altın üzerinde kısmi baskı oluşturdu.





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın fiyatlarının geniş bir bant aralığında dalgalanmaya devam ettiğini belirtirken, 2000 dolar altındaki fiyatların ucuz kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yılın son çeyreğinde 3000 lira seviyelerinin görülebileceğini öngördü ve elinde altın bulunduran yatırımcılara ellerinde tutmalarını tavsiye etti.

Tüm bu gelişmeler altında altın piyasasında yaşanan oynaklık ve uzman görüşleri, yatırımcıları gelecek döneme dair daha dikkatli ve bilinçli adımlar atmaya yönlendiriyor. Finans dünyasındaki bu çalkantılı dönem, altın yatırımcıları için büyük önem taşıyor.

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