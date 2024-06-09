Altın ve dolar biriktirenler aman dikkat! Böylesi daha önce hiç görülmedi

Uzun süredir değer kaybı yaşayan Türk Lirası, ekonomi yönetiminin aldığı parasal sıkılaştırma önlemleri sayesinde gerçek anlamda değerlenmeye başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele için belirli adımlar atmaya başladı. Bu stratejiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürdürülen mali disiplin ile birleşerek ekonomideki ilk belirgin iyileşmeleri son günlerde ortaya çıkardı.

31 Mart seçimlerinden önce -74.6 milyar dolar seviyesine düşen Türkiye’nin net döviz rezervleri, haftanın başında -5.7 milyar dolara yükselmiş ve Hazine rezervleri de hesaba katıldığında, Türkiye uzun yıllar sonra döviz rezervlerinde pozitif bir bakiyeye ulaşmıştır.







DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ DEĞİŞİYOR

Son iki ayda dolar ile Türk lirası arasındaki kurun sabit bir düzlemde ilerlemesi, yurttaşların ve yatırımcıların dövizde bir yükseliş öngörülerini azalttı. Bu durum, Türk lirasına olan güveni artırarak, insanları mevcut birikimlerini TL bazında değerlendirmeye yönlendirdi. TL’nin getirisinin çekiciliği, döviz birikimlerinin yerel para birimine dönüşümünde önemli bir rol oynadı.

KAPALIÇARŞI’DA TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Kapalıçarşı’daki piyasalar, değişen yatırım eğilimleri neticesinde yeni bir döneme şahit oldu. Türkiye’ye dair uluslararası finans çevrelerinden gelen pozitif değerlendirmeler ve tavsiyeler, yerel ve global yatırımcıları Türk lirası üzerinden işlem yapmaya teşvik etti.

Bu durum, döviz ve altın ticaretinin kalbi Kapalıçarşı’da TL’ye olan ilgiyi zirveye taşıdı ve dolar/TL kuru üzerinde önceki yıllara kıyasla kayda değer bir etki yaratarak, Cumhuriyet tarihinin bir ilkini gerçekleştirdi.

KAPALIÇARŞI’DA DÖVİZ FİYATLARINDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ FARK

Uzun yıllardır piyasa takibinin yapıldığı Kapalıçarşı’da, dolar ve altın fiyatları geçen sene gerçekleşen seçimler öncesinde, Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi kur rakamlarının hayli üstüne çıktı. Bu durum, 1 ile 2 Türk lirası arasında değişen bir fark yaratmış ve ekonomi uzmanları tarafından, ülkede adeta bir ‘çift kurlu ekonomi’ işlediği yorumlarına yol açmıştır.





KAPALIÇARŞI’DA DÖVİZ VE ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

Son dönemde dolar ve altın alımına olan ilginin azalması, tersine bir hareketi tetikledi: Vatandaşlar ve yatırımcılar, döviz ve emtia varlıklarını Türk lirasına dönüştürmeye başladı. Bu eğilim, Kapalıçarşı tüccarlarının alışılmadık bir durumla karşılaşmasına sebep oldu. Bugün itibarıyla, altın ve dolar fiyatları, Merkez Bankası’nın belirlediği referans kurun 30 kuruş altına inerek, kaydedilen tarihlerde bir ilk yaşandı.

Döviz büroları ve kuyumcular, ellerinde bulunan döviz ve değerli metalleri pazarlayabilmek adına, alışılmadık derecede avantajlı fiyatlarla müşterilere yaklaştı. Bu eşsiz teklifler, piyasada altın ve doların bol miktarda mevcut olduğu şeklinde yorumlanmasına sebep oldu. Özellikle 31 Mart’tan önce bankalardan bile zorlukla birkaç bin dolar bulabilen vatandaşlar, sadece iki ayda gerçekleşen bu büyük değişim karşısında şaşkınlıklarını “Bunu daha önce hiç yaşamadık” sözleriyle ifade ettiler.

