Altınbaş Üniversitesi'nde Mühendislik Bölümü Tercih Edecek Öğrencilere Öneriler

Altınbaş Üniversitesi'nden Mühendislik Tercihleri İçin Tavsiyeler

Altınbaş Üniversitesi'nde Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Dr. Süleyman Baştürk, mühendislik bölümü tercih edecek öğrencilere önemli önerilerde bulundu.

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üniversite tercih döneminin son günlerinde, mühendislik bölümünü seçmeyi düşünen öğrencilerin dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Dr. Baştürk, seçim yaparken ilgili alanın profesyonel yaşam üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. İyi bir mühendislik eğitimi almanın, mesleği sevebilmek için doğru alanı seçmekle mümkün olduğunu belirtti."Mühendislik alanları arasında doğru seçimi yapmalısınız"

Baştürk, "Mühendislik alanları farklı beceri ve yetenekler gerektirebilir. Bu nedenle, kendi yeteneklerinize uygun bir bölüm tercih etmeniz, kariyeriniz açısından önemlidir," dedi.

Geleceğin Mesleklerini Araştırın

Öğrencilerin günümüzde ve gelecekte popüler olacak mühendislik alanlarını araştırmalarının önemine dikkat çeken Dr. Baştürk, yapay zekanın etkisiyle bazı mesleklerin değer kaybedeceğine değindi.

Çalışma Ortamını Planlayın

Farklı mühendislik disiplinlerinin, çalışma ortamlarını etkilediğini belirten Baştürk, inşaat mühendislerinin şantiyelerde, yazılım mühendislerinin ise genellikle ofislerde çalıştığını hatırlattı. İş yaşamında nasıl bir ortamda çalışmak istediğinizi bilmek, kariyer planlamanızı etkileyebilir.

Akademik Kadro ve Laboratuvar İmkanları

Tercih edilecek bölümün akademik kadrosunu ve laboratuvar olanaklarını incelemenin önemli olduğunu ifade eden Baştürk, "Geniş laboratuvar imkanları, kariyeriniz için büyük bir avantajdır. Proje takımları bulunan ve yarışmalara katılan bölümleri tercih edin," dedi.

Akreditasyon ve Yabancı Dille Eğitim

Mühendislik eğitiminde akreditasyonun önemini vurgulayan Baştürk, uluslararası geçerliliği olan bölümleri tercih etmenin avantajlı olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İngilizce gibi yabancı dillerde eğitim almanın, teknik literatüre hakim olmada ve dil becerisinin geliştirilmesinde faydalı olacağını söyledi.

Yurt Dışı Deneyim Fırsatlarını Değerlendirin

Dr. Baştürk, ERASMUS gibi yurt dışı öğrenci değişim programlarını değerlendiren üniversiteleri seçmenin, uluslararası tecrübe kazandıracağını belirtti. Ayrıca, CO-OP gibi sanayi iş birlikleri sunan okullarda eğitim almanın, mezuniyet sonrası iş bulma şansını artırabileceğini sözlerine ekledi.

Tercih döneminin son günlerine yaklaşılırken, mühendislik bölümlerini seçmeyi düşünen öğrencilerin, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor. Açıklamada, Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman Baştürk'ın görüşlerine yer verildi.

Tercih döneminin son günlerine yaklaşılırken, mühendislik bölümlerini seçmeyi düşünen öğrencilerin, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor. Açıklamada, Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman Baştürk'ın görüşlerine yer verildi.

Tercih döneminin son günlerine yaklaşılırken, mühendislik bölümlerini seçmeyi düşünen öğrencilerin, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar bulunuyor. Açıklamada, Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Süleyman Baştürk'ın görüşlerine yer verildi.