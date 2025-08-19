Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor — Çeyrek 7 bin 223, Cumhuriyet 28 bin 777

Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor

Piyasa fiyatlamalarında jeopolitik ve para politikası gündemi öne çıkıyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 387 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 381 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 223 liradan, cumhuriyet altını 28 bin 777 liradan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 336 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizlikler varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Trump, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından dün de Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü.

Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump ise Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma ile Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Powell'ın cuma günü ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesine ilişkin yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucu aranacak.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 370 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.