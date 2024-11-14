Altın Fiyatları Yükseliyor

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 960 bin liraya yükseldi. Bugün altın piyasasında en düşük 2 milyon 800 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 967 bin lira düzeyini gördü. Gün sonunda fiyat, önceki kapanışına göre yüzde 2,1 oranında artış gösterdi.

İşlem Hacmi ve Miktar

Standart altının kilogram fiyatı dünkü kapanışta 2 milyon 900 bin lira seviyesindeydi. Bugün yapılan işlemlerde, KMKTP’de toplam işlem hacmi 4 milyar 5 milyon 80 bin 919,75 lira ve işlem miktarı 1.388,56 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm Metal Piyasasında İşlemler

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 239 milyon 223 bin 306,16 lira seviyesine ulaştı. Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Garanti BBVA yer aldı.

Bugünkü İşlem Verileri

Önceki Kapanış: 2.900.000 TL

En Düşük: 2.800.000 TL

En Yüksek: 2.967.000 TL

Kapanış: 2.960.000 TL

Ağırlıklı Ortalama: 2.940.607,47 TL

Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.005.080.919,75 TL

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.388,56 Kg

Toplam İşlem Adedi: 75

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.