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Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 205 Bin Liraya Yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 3 milyon 205 bin liraya çıktı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:48
Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 205 Bin Liraya Yükseldi

Altın Fiyatları Yükselişte

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 205 bin liraya yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Altın fiyatları, gün içinde en düşük 3 milyon 195 bin lirayı görmesinin yanı sıra en yüksek 3 milyon 228 bin liraya kadar tırmandı. Haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artış gösteren standart altın, dün günü 3 milyon 192 bin lira seviyesinde tamamlamıştı.

İşlem Hacmi ve Miktarları

KMKTP'de, bugün toplam işlem hacmi 3 milyar 416 milyon 632 bin 453,12 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 1.064,75 kilogram oldu. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 3 milyar 472 milyon 376 bin 653,12 lira düzeyine ulaştı.

Aksiyon Dolu Bir Gün

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Anadolubank öne çıktı. Günlük verilere göre; altın fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • Önceki Kapanış: 3.192.000 TL
  • En Düşük: 3.195.000 TL
  • En Yüksek: 3.228.000 TL
  • Kapanış: 3.205.000 TL
  • Ağırlıklı Ortalama: 3.208.473,89 TL
  • Toplam İşlem Hacmi (TL): 3.416.632.453,12
  • Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.064,75
  • Toplam İşlem Adedi: 48

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