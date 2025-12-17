Malatya'da Zirai Don: Üreticiler Lahana ile Zararını Telafi Ediyor

Kayısı bahçeleri don nedeniyle zarar gördü, üreticiler alternatif ürünlere yöneldi

Nisan ayında etkili olan zirai don, Türkiye’nin kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatyada birçok üreticide ciddi rekolte kayıplarına yol açtı. Felaketin ardından üreticiler, sezonu kurtarmak için alternatif ürünlere yöneliyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesinde üretim yapan Kenan Özen, kayısı bahçesinin dondan zarar görmesinin ardından yaklaşık 2,5 dönümlük alana lahana ekimi gerçekleştirdi. Özen, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirtti.

Ürettiği lahanaları perakende olarak kilogramı 25 TLden satışa sunduğunu ifade eden Özen, üretime bir süre ara vermelerine rağmen taleplerden memnun olduklarını söyledi.

Don felaketinin etkilerini hafifletmek isteyen üreticiler, lahana gibi alternatif ürünlerle gelir kaybını azaltmaya ve sezonu kurtarmaya çalışıyor.

