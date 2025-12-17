DOLAR
Malatya'da Zirai Don: Üreticiler Lahana ile Zararını Telafi Ediyor

Nisan'daki zirai donla rekolte kaybı yaşayan Malatya üreticileri, kayısı bahçeleri zarar görenler alternatif ürün olarak lahana ekerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:15
Kayısı bahçeleri don nedeniyle zarar gördü, üreticiler alternatif ürünlere yöneldi

Nisan ayında etkili olan zirai don, Türkiye’nin kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatyada birçok üreticide ciddi rekolte kayıplarına yol açtı. Felaketin ardından üreticiler, sezonu kurtarmak için alternatif ürünlere yöneliyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesinde üretim yapan Kenan Özen, kayısı bahçesinin dondan zarar görmesinin ardından yaklaşık 2,5 dönümlük alana lahana ekimi gerçekleştirdi. Özen, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirtti.

Ürettiği lahanaları perakende olarak kilogramı 25 TLden satışa sunduğunu ifade eden Özen, üretime bir süre ara vermelerine rağmen taleplerden memnun olduklarını söyledi.

Don felaketinin etkilerini hafifletmek isteyen üreticiler, lahana gibi alternatif ürünlerle gelir kaybını azaltmaya ve sezonu kurtarmaya çalışıyor.

