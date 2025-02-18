Altının Kilogram Fiyatı 3 Milyon 490 Bin Liraya Çıktı

Altın Piyasasında Tarihi Yükseliş
İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 490 bin lira olarak belirlendi. Piyasalarda en düşük 3 milyon 467 bin lira seviyesine ulaşan altın fiyatları, en yüksek ise 3 milyon 490 bin lira'yı gördü. Günlük kapanış, geçtiğimiz günün 3 milyon 454 bin lira değerinin yüzde 1 üzerinde gerçekleşti.
Piyasa Verileri
KMKTP'de toplam İşlem hacmi 4 milyar 238 milyon 552 bin 914,59 lira olarak kaydedildi. Toplam işlem miktarı ise 1.223,8 kilogram oldu. Diğer tüm metallerdeki işlem hacmi ise 4 milyar 357 milyon 596 bin 904,21 lira düzeyine ulaştı.
Öne Çıkan Kurumlar
Altın borsasında en yoğun işlemi gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler yer aldı.
Günlük İşlem Verileri
- Önceki Kapanış: 3.454.000 TL - 2.875,00 Dolar/Ons
- En Düşük: 3.467.000 TL - 2.935,00 Dolar/Ons
- En Yüksek: 3.490.000 TL - 2.985,00 Dolar/Ons
- Kapanış: 3.490.000 TL - 2.935,00 Dolar/Ons
- Ağırlıklı Ortalama: 3.473.478,54 TL - 2.974,41 Dolar/Ons
- Toplam İşlem Hacmi (TL): 4.238.552.914,59
- Toplam İşlem Miktarı (Kg): 1.223,85
- Toplam İşlem Adedi: 90