ALTSO'dan Alanya'nın 2024 Vergi Rekortmenlerine Plaket

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Antalya Defterdarlığı tarafından açıklanan 2024 Vergilendirme Dönemi Kurumlar ve Gelir Vergisi Antalya İl Geneli İlk Yüz listesine Alanya'dan giren iş insanlarına plaket takdim etti.

Başkan Erdem, plaketleri ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ile birlikte iş yerlerinde ziyaret ederek takdim ettiklerini belirtti.

Örnek olmalı

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ali Şahin, Uğur Sipahioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Paşaoğlu ve Müfit Kaptanoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu başarı, yalnızca bireysel ticari performansın göstergesi değil; ülkemizin ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına duyulan güçlü bağlılığın somut bir örneğidir. Vergi sorumluluğunu eksiksiz yerine getiren iş insanlarına teşekkür ediyor, Alanya'mızın ve Antalya'mızın gelişimine yaptıkları katkıların tüm girişimcilere örnek olmasını diliyoruz. Üretim, istihdam ve yatırım odaklı çalışmalarıyla yerel kalkınmaya yön veren ve toplumsal değerlere duyarlı duruşlarıyla sosyal sorumluluk bilincini güçlendiren değerli mükelleflerimizin başarılarının devamını temenni ediyoruz.

