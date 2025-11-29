Amasya'da Üniversiteliler Sülün Yetiştiriyor: Üretim 700'e Ulaştı

Üniversite destekli proje kısa sürede büyüdü

Amasyada üniversite öğrencileri ve akademisyenler, Suluova Meslek Yüksekokulu'nda başlattıkları sülün yetiştiriciliği projesini hızla büyüttü. Suluova Meslek Yüksekokulu bahçesinde kurulan kümesler ve okul binası içindeki kuluçka tesisiyle üretim, 60 birey ile başladığı projede bir yıl içinde 700'e ulaştı.

Amasya Üniversitesi'nin yatırımıyla hayata geçirilen çalışmada, tarihi değeri bulunan sülünün hem eğitimsel hem de ekonomik katkı sağlaması hedefleniyor. Sülünün Osmanlı mutfağındaki yerini hatırlatan Suluova MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Karavin, "Osmanlı mutfağına nam salan etiyle padişah sofralarını süsleyen sülünü okulumuzda yetiştiriyoruz. Sülünlerimizin 60 kuşla başlayan sayıları 700’e ulaştı" dedi.

Henüz satış aşamasında olmadıklarını belirten Karavin, yetişkin bir sülünün 2 bin TL'den, yumurtasının tanesinin ise 100 TL'den alıcı bulabileceğini aktardı. Karavin, "Sülün eti çok sağlıklı besin ögeleri arasında önemli bir yer tutmakta. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir besin ögesiyle buluşturmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Üretimdeki en önemli değişkenlerden biri düzenli besleme oldu. Laborant ve Veteriner Sağlık Programı koordinasyonunda öğrenciler ile akademik ve teknik personelin takibinde yürütülen çalışmada, kuşların yumurta verimi 5 kata yakın artış gösterdi. Dr. Öğr. Üyesi Melih Sercan Ustaoğlu konuyla ilgili olarak, "Hayvanların altındaki yumurtaları hemen toplayarak üretim sürecini artırıyoruz. Doğada her daim beslenemeyecek bu kuşları çiftliğimizde düzenli yemleme yaparak verimlerini artırıyoruz. Normal şartlarda 15 ile 20 arasında yumurta veren anaç bireylerden 60 ile 100 arasında yumurta almayı sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje öğrenciler için de mesleki bir deneyim alanı sundu. Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinden Özlem Sarıkaya, "Besleyip yetiştirdiğimiz sülünlerimize gözümüz gibi bakıyoruz. Okulum bitince sülün çiftliği kurmak gibi bir hayalim de var" dedi.

Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin ise üretim tesisinde inceleme yaparak, üniversitenin Türkiye'de sülün yetiştiren ikinci üniversite konumunda olduğunu ve alternatif kanatlı hayvan üretiminde bölgeye model oluşturduklarını belirtti.

