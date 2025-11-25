Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final: 50'den Fazla Kadın Sertifikalarını Aldı

OKA destekli proje kapsamında 50'den fazla kadın, 90 saatlik eğitimini tamamlayıp sertifika aldı; danışmanlık çalışmaları Aralık ayında tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:43
Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final: 50'den Fazla Kadın Sertifikalarını Aldı

Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final Heyecanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli Amazon Kadınları Girişimci Köyü Projesi kapsamında 50'den fazla kadın girişimci ve girişimci adayı, markalaşma ve tasarım odaklı yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamladı.

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği tarafından yürütülen ve Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, katılımcıların üretim, tasarım ve marka geliştirme süreçlerindeki kapasitelerini artırmayı hedefledi. Katılımcılar 28 gün süresinde toplam 90 saatlik eğitim aldı. Eğitimlerde markalaşma stratejileri, tasarım ve satış kanallarının güçlendirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve marka tescili, marka yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı.

Final projeleri jüri tarafından değerlendirildi

Katılımcıların hazırladığı final projeleri, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen oturumda jüriye sunuldu. Jüri değerlendirme sürecinde OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır da yer aldı. Projeler; marka hikâyesi ve sunum videosu, ürün tasarımı, ambalaj ve sunum bütünlüğü, ölçeklenebilir pazarlarda ticari konumlandırma, farklılaşma stratejileri ve ticari başarı potansiyeli kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından takdim edildi.

Danışmanlık süreci Aralık'ta tamamlanacak

Proje kapsamında ayrıca 20 katılımcıya toplam 60 saatlik birebir ve grup danışmanlığı sağlanması planlanıyor. Danışmanlık faaliyetlerinin Aralık ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN “AMAZON KADINLARI GİRİŞİMCİ KÖYÜ...

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN “AMAZON KADINLARI GİRİŞİMCİ KÖYÜ PROJESİ” KAPSAMINDA 50’DEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİ ADAYI, MARKALAŞMA VE TASARIM ODAKLI YOĞUN BİR EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN “AMAZON KADINLARI GİRİŞİMCİ KÖYÜ...

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final: 50'den Fazla Kadın Sertifikalarını Aldı
2
Damla Kent’te Daire Seçimleri 26 Kasım 2025’te Başlıyor — Emlak Konut GYO
3
Tekirdağ'da Anıza Kanola Ekimi ve Toprak Nem İncelemesi
4
Limak ve Ebru Özdemir: Yenilenen Spotify Camp Nou İspanya'nın Gündeminde
5
Yenişehir'de Ekmek Zammı Krizi: Başkan Ercan Özel'den YESAŞ'a Çağrı
6
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)
7
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat