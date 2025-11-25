Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final: 50'den Fazla Kadın Sertifikalarını Aldı

Amazon Kadınları Girişimci Köyü'nde Final Heyecanı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli Amazon Kadınları Girişimci Köyü Projesi kapsamında 50'den fazla kadın girişimci ve girişimci adayı, markalaşma ve tasarım odaklı yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamladı.

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği tarafından yürütülen ve Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje, katılımcıların üretim, tasarım ve marka geliştirme süreçlerindeki kapasitelerini artırmayı hedefledi. Katılımcılar 28 gün süresinde toplam 90 saatlik eğitim aldı. Eğitimlerde markalaşma stratejileri, tasarım ve satış kanallarının güçlendirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve marka tescili, marka yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi konular ele alındı.

Final projeleri jüri tarafından değerlendirildi

Katılımcıların hazırladığı final projeleri, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen oturumda jüriye sunuldu. Jüri değerlendirme sürecinde OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır da yer aldı. Projeler; marka hikâyesi ve sunum videosu, ürün tasarımı, ambalaj ve sunum bütünlüğü, ölçeklenebilir pazarlarda ticari konumlandırma, farklılaşma stratejileri ve ticari başarı potansiyeli kriterleri çerçevesinde değerlendirildi.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından takdim edildi.

Danışmanlık süreci Aralık'ta tamamlanacak

Proje kapsamında ayrıca 20 katılımcıya toplam 60 saatlik birebir ve grup danışmanlığı sağlanması planlanıyor. Danışmanlık faaliyetlerinin Aralık ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN “AMAZON KADINLARI GİRİŞİMCİ KÖYÜ PROJESİ” KAPSAMINDA 50’DEN FAZLA KADIN GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİ ADAYI, MARKALAŞMA VE TASARIM ODAKLI YOĞUN BİR EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLADI.